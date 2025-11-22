Jóvenes y futuro laboral: entre lo flexible y lo estable

La búsqueda laboral se hace principalmente por medios digitales. Foto: Luciano Thieberger.



Los jóvenes que se inician en el mundo laboral enfrentan un panorama tan complejo como contradictorio: por un lado valoran la flexibilidad y adaptación como parte del crecimiento en su desarrollo económico, pero por otro lado tienen una percepción negativa sobre las actuales condiciones del mercado, que les generan mucha incertidumbre.

Recientes encuestas enfocadas en este segmento de la población, que realiza sus primera inserciones en el mundo del trabajo, refleja al mismo tiempo expectativas y temores por los cambios que se están planteando tanto a nivel de la legislación como en las dinámicas de las empresas.

Un trabajo de la consultoras Reyes -Filadoro y Enter realizó en los últimos días una radiografía detallada del vínculo de los jóvenes argentinos con el mercado laboral y sus expectativas frente a una eventual reforma. La investigación, realizada entre septiembre y noviembre de 2025, combinó encuestas, focus groups y análisis de conversaciones digitales para comprender cómo se posiciona este segmento de la población ante el nuevo escenario económico.

Entre las principales conclusiones, detalla que “los jóvenes argentinos conviven con la precariedad, la falta de experiencia y los bajos salarios, al tiempo que desarrollan estrategias de adaptación basadas en la educación, la flexibilidad y el aprovechamiento de oportunidades digitales”. Agrega que “el ideal laboral se redefine: ya no se trata de ‘hacer carrera’ sino de alcanzar un equilibrio entre trabajo y vida personal, priorizando el bienestar y la autonomía por sobre la estabilidad y el sacrificio. Aun así, el horizonte sigue siendo incierto: el esfuerzo y la formación no garantizan progreso, y la movilidad social parece estancada”, sostiene el trabajo.

A modo de ejemplo, indica que el 76% de los jóvenes relató que tiene algún trabajo, pero hay importantes brechas de género en la tasa de empleo. Mientras el 30% de las mujeres no realiza tareas remuneradas, el número se reduce a un 14% en el caso de los hombres.

Los hombres están más satisfechos que las mujeres con su situación laboral.

El 63% de los hombres está satisfecho con su trabajo contra el 48% de las mujeres. Además, el estudio revela un alto grado de precarización en los sectores más vulnerables: el 70% de los jóvenes de menor nivel educativo trabaja de forma independiente. Sólo un 16% tiene un puesto de trabajo en blanco en el sector privado y un 10% no trabaja pero estudia.

En los estudios focales, los jóvenes plantean que su inserción laboral es incierta y que tan importantes como la formación son los contactos que se tienen. La salida laboral no está garantizada por los estudios y depende mucho de la suerte las relaciones que se tengan. “Hoy no está garantizada la salida laboral porque hay muchos cambios. Eso me sacó presión porque busqué una carrera que me de herramientas más que nada”, expresó un participante de un grupo focal.

Trabajo ideal: depende

Los jóvenes tienen diferentes preferencias sobre el tipo de trabajo que consideran ideal. El 21% de quienes tienen entre 18 y 24 años prefieren un trabajo informal; solo 7% elige un trabajo registrado. Por el contrario, entre los mayores, el 50% de los jóvenes de 25 a 35 años priorizan un trabajo registrado y estable. El 77% de los jóvenes considera que el trabajo ideal debiera tener entre 6 y 8 horas.

Los hombres valoran más la autonomía. Para el 25% de los hombres, tener un emprendimiento propio es el factor más importante para progresar mientras que sólo el 8% de las mujeres comparte esa opinión.

La educación y las familias

La percepción juvenil sobre cómo los preparó el sistema escolar para el trabajo es mixta. Un 72% cree que su educación formal los preparó bien para el mundo laboral. Pero el 50% de quienes efectivamente buscan trabajo sienten que la educación no los preparó adecuadamente.

La educación es vista como el factor más importante para el progreso económico, en el 34% de los jóvenes. Un 19% cree que el empleo es crucial, mientras que 17% valora el emprendimiento propio.

Las mujeres valoran más la educación comparado con los hombres. El 41% de las mujeres (vs. 28% de los hombres) cree que la educación es el factor más importante para progresar.

Si se comparan con la generación anterior, el 69% cree que tiene más oportunidades de crecimiento profesional que sus padres, comparado con el 17% que cree tener menos oportunidades que sus progenitores.

Sin embargo, hay matices. En las entrevistas cualitativas, se muestra la incertidumbre. “Me da la sensación que hay más oportunidades pero la plata no rinde lo mismo… a los 25 años mis viejos mantenían un hijo. Yo no estoy ni cerca. Hoy apenas puedo mantenerme a mí mismo”, señaló uno de ellos

Una parte significativa de los jóvenes, el 23% de quienes tienen de 25 a 35 años, vive con sus padres o familiares.

El estudio señala entre sus conclusiones que “mientras las generaciones anteriores asociaban el esfuerzo con la estabilidad, los jóvenes actuales viven en un presente perpetuo, sin horizonte de largo plazo. La vivienda, la familia y la seguridad económica son metas postergadas o directamente inalcanzables”.

Reforma laboral y futuro

Las expectativas frente a la reforma que se discutirá en el Congreso es más bien pesimista. Según la encuesta, el 52% de los jóvenes rechaza cambios estructurales por temor a perder derechos como indemnizaciones o caer en esquemas más precarios. Un escenario similar se replica en torno al debate sobre el Salario Básico Universal (SBU): aunque un 63% lo considera una herramienta útil para cubrir necesidades, el nivel general de escepticismo y la baja circulación del tema entre pares indican que no se trata de una demanda prioritaria en el universo juvenil.

El uso de la IA en el trabajo

Más de la mitad de los jóvenes (53%) ha utilizado plataformas digitales para generar ingresos. Las más utilizadas incluyen Mercado Libre (26%) y redes sociales (23%).

La inteligencia artificial es vista como una herramienta útil, aunque genera preocupaciones sobre el reemplazo laboral. Un 40% tiene una opinión favorable sobre su uso en el trabajo. “La IA es parte del ahora, no es una amenaza. Nos tenemos que adaptar”, señaló uno de los consultados. Sin embargo, el 19% de las mujeres ven la IA como una amenaza para su trabajo. El 39% opina que el Estado debe regularla y el 24% cree que el Estado debería promover el desarrollo de la esta herramienta digital.

Situación económica y social

Por otra parte, una reciente encuesta de Zuban Córdoba sobre la participación política de los jóvenes también arrojó algunos datos sobre sus percepciones .

La situación económica y el trabajo fueron percibidos como los principales problemas que enfrentan en Argentina. ​ Un 26.8% menciona la situación económica como el principal problema y un 19.5% señala el trabajo como una preocupación significativa.

Las opiniones sobre la dirección del país bajo el gobierno de Javier Milei son variadas, con preocupaciones sobre la situación económica. El 45.1% de los jóvenes consultados cree que el país va en la dirección incorrecta desde que asumió Milei. Y un 38.3% siente que su situación económica ha empeorado.

La juventud apoya la intervención del Estado en diversas áreas, con tonos progresistas y conservadores. El 68% está de acuerdo en que el Estado debe proteger a los más vulnerables. Pero el 67.8% cree que la única forma de terminar con el delito es con mano dura.