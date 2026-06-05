La despedida al Indio Solari será el domingo: este sábado confirmarán el lugar y el horario

Misa ricotera en Plaza de Mayo, el día que murió el Indio Solari. Foto: Fernando de la Orden.

La despedida pública a Carlos «Indio» Solari se realizará finalmente el domingo 7 de junio. Así lo informó este viernes el entorno del músico a través de sus canales oficiales.

“Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora. Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil”, señalaron desde la cuenta oficial del artista.

La modificación de la fecha busca facilitar la llegada de seguidores de distintos puntos del país que desean participar del último adiós a una de las figuras más influyentes del rock argentino.

El Gobierno ofreció Tecnópolis para realizar el velatorio

Mientras continúan las gestiones para definir el lugar de la despedida, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, confirmó que el Gobierno puso a disposición el predio de Tecnópolis.

«Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no nos estamos pudiendo comunicar con el abogado de la familia», sostuvo el funcionario en declaraciones al canal TN.

Imágenes de la Plaza de Mayo tras la Misa Ricotera en la despedida del Indio Solari.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/CDyIjoAI11 — Corta (@somoscorta) June 5, 2026

Según explicó, en caso de concretarse la realización del homenaje en ese espacio, el operativo de seguridad estaría a cargo de la Policía Federal.

Las declaraciones de Cifelli se produjeron en medio de la incertidumbre sobre la sede definitiva del velatorio, que todavía no fue confirmada por los familiares y allegados del músico.

Desde la Secretaría General de la Presidencia continúan las gestiones para establecer contacto con la familia y formalizar el ofrecimiento del predio ubicado en Villa Martelli.

Por el momento, la única información confirmada es que la despedida pública se realizará el domingo 7 de junio y que este sábado se dará a conocer el lugar y el horario del homenaje.

La familia del Indio Solari se comunicó con Racing para realizar un velatorio público en el Cilindro de Avellaneda

La familia del «Indio» Solari mantiene conversaciones con Racing Club para realizar un homenaje público en el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda. De acuerdo con fuentes cercanas al músico y al gobierno bonaerense, la intención es continuar durante este viernes y sábado con una despedida privada y avanzar el domingo con un velatorio abierto al público.