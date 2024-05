Los estudiantes universitarios jaquean a Biden y alteran la campaña

Con informes de AP y AFP

Las imágenes parecían recordar a las viejas protestas contrala Guerra de Vietnam en los años 60. Policías desmantelando barricadas y las carpas de un campamento de manifestantes propalestinos en el campus de UCLA. Barricadas y piedras testigos de una batalla campal luego que cientos de manifestantes desafiaran las órdenes policiales de que se marcharan. Un días antes, los efectivos debieron separar bandos, cuando varios contramanifestantes, presumiblemente derechistas partidarios de Israel, atacaron el campamento en el campus.

La intervención de madrugada ocurrió después de que los agentes amenazaran a través de altoparlantes durante horas con hacer detenciones si la gente no se dispersaba. Cientos de personas se habían congregado en el campus, tanto dentro del campamento atrincherado como alrededor como muestra de apoyo.

Se oían helicópteros policiales sobrevolando la zona y el estallido de las granadas aturdidoras, que producen un destello luminoso y un ruido fuerte para desorientar y aturdir a la gente, mientras la policía avanzaba y la gente coreaba “dónde estaban ustedes anoche”, cuando fueron atacados. La policía desmontó de forma metódica la barricada de contrachapado, pallets, cercas de metal y contenedores de basura, y abrieron un hueco hacia las docenas de carpas de manifestantes. La policía también empezó a retirar pérgolas y carpas.

Los campamentos de protesta exigen a las universidades que dejen de hacer negocios con Israel o con compañías que apoyan la guerra en Gaza se han extendido por los campus de todo el país, en un movimiento estudiantil que no se había visto este siglo.

En el campus universitarios de Columbia, Nueva York, en el extremo este del país, cientos de estudiantes se atrincheraron en contra de la operación israelí en la Franja de Gaza. Varios estudiantes fueron suspendidos luego que desacataron la orden de las autoridades de la universidad de cesar la ocupación de las instalaciones. Otros acampes fueron despejados por la policía, lo que supuso detenciones, o se levantaron de forma voluntaria en universidades de todo el país, como el City College de Nueva York, la Universidad de Fordham en Nueva York, la Universidad Estatal de Portland en Oregon, la del Norte de Arizona en Flagstaff y la de Tulane en Nueva Orleans.

En Oriente Medio, la televisora estatal iraní emitió imágenes en vivo de la intervención policial, al igual que la cadena panárabe qatarí Al Jazeera. Las imágenes en vivo de Los Ángeles también se emitieron en israel.

La situación en la UCLA

Policías avanzan contra manifestantes propalestinos en el campus de la UCLA el jueves 2 de mayo de 2024, en Los Ángeles. (AP Foto/Ethan Swope)

El tenso pulso en UCLA se produjo la noche siguiente de que manifestantes contrarios instigaran episodios de violencia en el mismo lugar. La presencia policial y las advertencias continuadas eran un contraste respecto a las escenas de la noche anterior, cuando manifestantes contrarios atacaron el campamento propalestino, arrojaron conos de tráfico, rociaron gas lacrimógeno y arrancaron barreras.



Los choques continuaron durante varias horas antes de que la policía interviniera, aunque no se hicieron detenciones. Al menos 15 manifestantes sufrieron lesiones, y la tibia respuesta de las autoridades fue criticada por líderes políticos, estudiantes musulmanes y grupos activistas.



El rector de la UCLA, Gene Block, afirmó en un comunicado que “un grupo de instigadores” se presentó en la noche anterior para “atacar con violencia” el campamento propalestino, pero no dio detalles sobre el grupo o por qué ni la universidad ni la policía universitaria habían intervenido antes. Block prometió que la universidad llevará a cabo una investigación exhaustiva.



Integrantes del Consejo de Asuntos Públicos Musulmanes, dieron una conferencia de prensa sobre los campus de Los Ángeles el miércoles en la que algunos alumnos musulmanes dieron detalles sobre lo ocurrido durante la noche. Los oradores cuestionaron la versión de la universidad de que había 15 personas heridas y una hospitalizada, afirmando que el número de lesionados que fueron trasladados al hospital era mucho mayor. Varios de los estudiantes dijeron que tuvieron que apoyarse unos a otros, y no depender de la policía, durante el ataque, y que muchos de los integrantes del campamento propalestino mantuvieron la calma y no se enfrentaron con el bando opuesto. UCLA canceló las clases esta semana.

En otras universidades

FILE – A man uses a megaphone to chant against the Israel-Hamas war at a protest site set up at the University of Texas at Dallas, Wednesday, May 1, 2024, in Richardson, Texas. (AP Photo/LM Otero, File)

En otros lugares, la policía hizo detenciones en Nueva Hampshire y retiró carpas en el Dartmouth College, mientras que en Oregon llegaron agentes al campus de la Universidad Estatal de Portland mientras los responsables del centro intentaban poner fin a la ocupación de la biblioteca iniciada el lunes. En Madison estalló una trifulca después de que policías con escudos retiraron todas las tiendas de campaña salvo una y empujaron a los manifestantes. Cuatro agentes resultaron heridos . En Virginia Tech, más de 90 personas fueron detenidas a última hora del domingo tras negarse a acatar la orden de la policía del campus de dispersarse, mientras que en la Universidad de Texas, policías estatales con equipos antidisturbios se enfrentaron el lunes a manifestantes que intentaban instalar un campamento no autorizado en el campus.



Las escenas caóticas en UCLA se produjeron unas horas después de que la policía de Nueva York irrumpiera el martes por la noche en un edificio ocupado por manifestantes contrarios a la guerra en la Universidad de Columbia, dispersando una protesta que había paralizado la facultad.



Hubo al menos 38 incidentes con detenciones en protestas en campus universitarios desde el 18 de abril en Estados Unidos. Más de 1.600 personas han sido detenidas en 30 escuelas.



“Te despiertas por la mañana y todo lo que oyes son helicópteros y sirenas policiales. Y te enteras de que tus compañeros de clase han sido golpeados o detenidos”, sostiene el estudiante de Derecho Mohamed Ali.



“Estaban aquí pacíficamente y fueron tratados con desprecio. A todos nos tratan con desprecio”, se indigna este joven de 24 años, quien cree que los estudiantes son “castigados colectivamente” para que se vuelvan contra los manifestantes. Felipe Poelling, de 19, aprueba el movimiento. “Son mis compañeros de estudio, creo que saben por qué están luchando, admiro eso”, afirmó.

Semejanzas y diferencias

La profesora e historiadora de Harvard Julie Reuben, que ha investigado el activismo estudiantil, habló con la AFP sobre las protestas actuales y sus similitudes y diferencias con las anteriores.



“Las manifestaciones no han tenido la escala de las de la década de 1960, pero creo que la velocidad con la que se han extendido por los campus es muy sorprendente”, señaló. “En la década de 1960, las autoridades universitarias estaban indignadas de que los estudiantes se atrevieran a protestar de esta manera. Hubo mucha represión. Pero también hubo un patrón que se hizo evidente a finales de la década: que cuanto más fuerte era la represión (presencia policial, detenciones), las manifestaciones se hacían más grandes. Las instituciones comenzaron a darse cuenta de que tal vez era mejor tolerar las protestas, y no responder de manera primitiva. Que eso en cierto modo haría que desaparecieran más rápidamente. Es sorprendente, entonces, que tantas universidades estén actualmente acudiendo a la policía, una actitud muy común en los años 1960 pero que muchos reconocen que no fue exitosa” sostuvo la investigadora.

Libertad de expresión vs. antisemitismo

A pro-Israel demonstrator protests outside a pro-Palestinian encampment set up on McGill University’s campus in Montreal, Thursday, May 2, 2024. (Christinne Muschi/Canadian Press via AP)

Las protestas contra la guerra de Gaza, con su elevado número de víctimas civiles palestinas, han planteado un reto a las autoridades universitarias de todo el país para equilibrar los derechos de libertad de expresión con las quejas de que las concentraciones han derivado en el antisemitismo y el odio.



Las autoridades de Columbia, al igual que una parte de la clase política, especialmente republicanos, acusan a los manifestantes de “antisemitismo” debido a sus consignas hostiles a Israel, gran aliado de Estados Unidos en Oriente Medio.



“Para muchos de nuestros estudiantes judíos y para otros también, el ambiente se ha vuelto intolerable en las últimas semanas. Muchos han abandonado el campus y eso es una tragedia”, dijo la rectora de Columbia.



“El lenguaje y los actos antisemitas son inaceptables y los llamamientos a la violencia son sencillamente aborrecibles”, afirmó antes de recordar que el “derecho de un grupo a expresar sus opiniones no puede ir en detrimento del derecho de otro grupo a hablar, enseñar y aprender”.



Los críticos de Israel dicen que esas acusaciones se emplean para silenciar a la oposición.



Aunque algunos manifestantes han sido grabados haciendo comentarios antisemitas, los organizadores de las protestas, algunos de los cuales son judíos, dicen que se trata de un movimiento pacífico para defender los derechos de los palestinos y denunciar la guerra.



Muy cerca del campus, el estudiante de ciencias políticas David se dice contrariado. Quiere que cese “el derramamiento de sangre en ambos lados” del conflicto que libran Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.



“En Estados Unidos tenemos el derecho a reunirnos pacíficamente, un derecho que valoramos mucho y que está grabado en la primera enmienda” constitucional, recuerda el estudiante de 19 años que no quiso identificarse por su apellido. Sin embargo, “no tienes derecho a tomar por asalto (un lugar), organizar motines y agresiones. Eso es ir demasiado lejos”, sostiene.

Un año electoral

Todo esto ocurre durante un año electoral en Estados Unidos, lo que plantea dudas de si los votantes más jóvenes respaldarán el intento de reelección del presidente Joe Biden, considerando el firme apoyo que su gobierno ha dado a Israel.



La toma del edificio de la Universidad de Columbia fue reprobada por el presidente Joe Biden, que había pedido garantizar la libertad de expresión de los estudiantes y evitar actos antisemitas.



Su predecesor y rival en las elecciones de noviembre, Donald Trump, culpó al demócrata del “antisemitismo que está impregnando el país”.



