Qué hacer si me niegan una Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES por discapacidad

Las Pensiones No Contributivas (PNC) son de las prestaciones más solicitadas ante ANSES, siendo las de discapacidad o invalidez las de mayor demanda ante el organismo previsional que se pagan con el propósito de contener a un sector de la población que no posee ingresos por trabajo registrado y no realiza aportes regulares al sistema previsional, es decir que no acceden a las jubilaciones.

Además de las prestaciones económicas, las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES brindan asistencia médica gratuita y ayuda complementaria a sus beneficiarios, a través del acceso a la obra social entre otros beneficios.

Qué hago si me niegan la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES por discapacidad

Las Pensiones No Contributivas (PNC) deben solicitarse, inicialmente, a través de ANSES y, posteriormente, estas se evalúan por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Si bien suelen responderse positivamente, ocasionalmente pueden negarse por diversas razones.

En estas ocasiones, se puede interponer una acción de amparo para que ANSES reevalúe la solicitud de la Pensión No Contributiva (PNC), sobre todo si la solicitud fue rechazada por no cumplir con alguno de los requisitos.

En caso de requerir la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES por discapacidad de forma urgente, por distintas razones, es conveniente incluir en ese amparo judicial una solicitud de medida cautelar para que el trámite avance con mayor velocidad.

Cabe tener en cuenta que el acceso a la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES, sea esta por discapacidad u otros motivos, es un derecho garantizado por el Estado argentino. Por esa razón, si se negó o se suspendió la prestación se puede reclamar y accionar con las herramientas habilitadas mediante la Justicia.

Cómo saber si tengo cobertura de la obra social para las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES

Para constatar si te dieron de alta la cobertura de la obra social para las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES, tenés que seguir los siguientes pasos:

1. Ingresá a Consultá tu Obra Social – CODEM.

2. Ingresá tu número de DNI y/o CUIL.

3. Escribí el código que te muestra la imagen y selecciona Continuar.

4. El sistema te va a informar cuál es tu obra social, podés descargar e imprimir tu comprobante.