Pymes en Río Negro y Neuquén, entre el optimismo y los reclamos pendientes

El empresariado Pyme de Río Negro y Neuquén estuvo presente en la reunión de CAME para escuchar a los candidatos presidenciales. Además de compartir la sensación de falta de detalles en las principales propuestas de gobierno, de todas las fuerzas, plantearon problemáticas propias y, si bien se mostraron optimistas sobre las proyecciones futuras para actividades como el turismo o la producción de energía, señalaron los problemas que genera la incertidumbre generalizada sobre la macroeconomía.

Desde el sector se señaló a los problemas de infraestructura, el exceso de burocracia y los diseños impositivos y de subsidios centrados en Buenos Aires como algunos de los temas propios, mientras que la inflación y la inestabilidad cambiaria fueron compartidos con otras regiones.

Alfredo González, titular de CAME: “La Patagonia tiene menos del 1% del padrón electoral, pero el 50% de las exportaciones”.

Patagonia como bloque

Desde CAME, su presidente Alfredo González destacó la necesidad de fortalecer al “bloque patagónico” para aprovechar las oportunidades que la economía global brinda a la región y abordar no sólo el crecimiento sino el desarrollo, que finalmente es el que beneficia a la población.

“Los crecimientos se pueden dar por distintas situaciones. Vaca Muerta es un ejemplo, y seguramente otras provincias puedan tener otros motores, como el turismo. Pero si no se genera desarrollo no hay empleo ni arraigo de la población. Ese es el gran desafío, se necesitan políticas que generen condiciones para fortalecer no solo a los grandes emprendimientos sino a las pequeñas y medianas empresas asociadas, generar un ambiente de inversiones que se establezcan en la región y generen empleo genuino”, señaló González.

Entre las deficiencias destacó a la infraestructura. “Es indudable que se necesita una mejor conectividad aérea y terrestre, volver a tener el Tren Patagónico es fundamental, por ejemplo, también mejorar y ampliar la red vial para la conexión entre regiones. Debemos pensar a la región como un bloque, ya que si bien tiene apenas el 0,6% del padrón electoral, hoy representa casi un 50% de las exportaciones”, graficó.

Lucas Mántaras, titular de la Federación de Entidades Empresarias de Neuquén, integrante de CAME.

Neuquén y las desigualdades

Uno de los asistentes al encuentro fue Lucas Mántaras, presidente de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (integrante de CAME) y secretario de la Cámara de Comercio de San martín de los Andes. Al evaluar el encuentro con los candidatos, señaló que “entiendo que estamos en campaña y muchos dicen lo que queremos escuchar, pero es positivo que al menos se lleven las inquietudes del sector”. Detalló que entre las preguntas que se le hizo a Luis Petri, por ejemplo, estuvo el tema de la Tarifa Comahue, que la región perdió.

“Río Negro y Neuquén somos las principales productores de energía hidroeléctrica del país y pagamos tarifas totalmente asimétricas a las que paga el AMBA, por ejemplo. Nos prometen que van a igualar las tarifas, pero no cuándo ni cómo. Nosotros hemos perdido muchos beneficios, no sólo en tarifas, sino en regalías, en beneficio del gobierno nacional”, señaló.

Agregó que “el nivel de incertidumbre es grande, no sólo para el futuro sino para el día de mañana. No sabemos cuál será el nuevo gobierno ni cuál será su plan económico, en este escenario de tercios donde todo puede ocurrir”, ejemplificó.

Consultado cuáles serían las prioridades de las pequeñas y mediana empresas neuquinas ante un futuro gobierno, sin importar el signo, destacó la necesidad de políticas que fomenten el empleo.

“Hoy hay pymes que no contratan personal pese a necesitarlo, porque saben que las leyes laborales los complican y les generan mucho riesgo. Hay que modernizar las leyes laborales, nosotros por ejemplo no tenemos la figura del aprendiz, hoy una persona sin ninguna capacitación entre y cobra lo mismo que un colaborador con años y experiencia. Se hacen proyectos para reducir las jornada laboral y no se consulta al sector empresario”, ejemplificó.

Mántaras coincidió en los problemas de infraestructura. “Producimos gas para todo el país pero tenemos frenado el gasoducto cordillerano por falta de inversiones en dos plantas compresoras, que están desde hace 4 años con los proyectos y licitaciones caídas por falta de fondos de Nación. La Ruta 40 que recorre toda la provincia y la cordillera está en pésimo estado, la última semana elevamos un reclamo a Vialidad Nacional para que se tomen medidas urgentes, porque no sólo perjudica a la actividad económica sino está generando muertes por accidentes evitables”, graficó.

Turismo: mejor, pero falta

Enzo Mazzoleni, representante del sector turístico de Bariloche

Por su parte, Enzo Mazzoleni, empresario ligado al sector turístico de Bariloche, destacó que las buenas perspectivas de la temporada turística también se ven empañadas por la incertidumbre económica y los problemas de infraestructura.

“Estoy conforme con la presentación de los candidatos, hemos podio escuchar algunas propuestas concretas, aunque tenemos que tener en cuenta que esta os en plena campaña electoral. Pero es una buena forma de comprometerlos para el día de mañana exigirles si llegan a asumir”, resumió sobre la jornada. “Aunque la incertidumbre económica es grande, las perspectivas para Bariloche y toda la región cordillerana: Villa la Angostura, San Martín, El Bolsón, son buenas. No nos podemos quejar, hemos tenido varias temporadas buenas que nos han permitido recuperar del desastre y el endeudamiento que dejó la pandemia, que nos golpeó duro. Ya casi podemos decir que en Bariloche casi no hay temporadas, hemos estado con 70% de ocupación casi todo el año”, resumió.

Destacó los beneficios del PreViaje, en el cual Bariloche fue por quinto año consecutivo el destino más elegido. Sin embargo, también apuntó al tema de obras fundamentales que restan.

“Un pequeño comienzo sería concretar obras como la terminal de Bariloche. Y estamos luchando desde hace años con la ampliación de la ruta del Circuito Chico, que son apenas 24 kilómetros pero es la principal vidriera de la región”, ejemplificó. Agregó que se avanzó mucho en reducir la informalidad, tanto en alojamientos como laboral, pero todavía resta por hacer.

“El riesgo es que mañana ocurra un problema o accidente y en los medios no va a aparecer que en el alojamiento x murió alguien por monóxido, sino va a decir ‘murió un turista en Bariloche por monóxido’”, ejemplificó. (L.H)