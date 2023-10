Pymes: gran incertidumbre y vagas respuestas políticas

Incertidumbre. La palabra sobrevoló todo el evento realizado el miércoles por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde más de 200 pequeños y medianos empresarios de todo el país se reunieron para conocer de primera mano las propuestas de los principales candidatos presidenciales que se medirán el 22 de octubre. Una imagen elocuente se repitió durante los intervalos entre las presentaciones de los candidatos, realizado en el edificio central de la entidad: empresarios consultando en sus teléfonos la última cotización del dólar, que el martes ya había comenzado su escalada ascendente, y los últimos detalles del escándalo por el lujoso viaje del exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, que podría afectar el fin de la campaña.

“Hubo mucho qué y poco cómo” resumió uno de los ejecutivos neuquinos que participó del encuentro, y mostró su preocupado por la inestabilidad actual.

“La gran incertidumbre ya no es ya qué va a pasar después del 10 de diciembre, si no que va a pasar mañana: la crisis se ha precipitado y hoy no sabemos qué podemos hacer, muchos no tenemos materias primas, hay empresas que no entregan mercadería y la que entregan no se sabe a qué precio. Muchos no están vendiendo, no porque especulen, sino porque no hay producto”, ejemplificó.

En el caso de quienes comercian con el exterior, la preocupación pasó por el importante retraso en el pago de importaciones que está comprometiendo operatorias y la relación comercial de muchas empresas y también en la liquidación de exportaciones, que complica el día adía de varias firmas.

El escenario de “tercios” que hace casi seguro un balotaje estirará la definición al menos un mes más, y si bien las encuestas marcan hoy que a segunda vuelta irían Javier Milei y Sergio Massa, tampoco se descarta que el candidato oficialista se quede afuera, con lo cual el panorama de un gobierno derrotado gobernando la crisis hasta diciembre no es descabellada y aumenta los temores.

Y desde la oposición, los candidatos se escudaron en la falta de previsibilidad para dar más precisiones sobre posibles medidas. “No sabemos qué escenario nos encontraremos al asumir. ¿Alguien puede predecir a cuánto estará el dólar, qué reservas vamos a tener en el Central o cuál va a ser la inflación en diciembre?” se preguntó el candidato a vicepresidente Luis Petri de Juntos por el Cambio. El gobernador cordobés Juan Schiaretti fue más sombrío, al no descartar que el futuro gobierno deba asumir en un contexto de hiperinflación, a causa del cepo cambiario y el déficit fiscal. “Yo deseo que no lleguemos a ese punto porque va a ser un sufrimiento terrible para las familias y las empresas, pero es posible”, afirmó.

Si bien la mayoría de los empresarios y ejecutivos que se acercaron al recinto ubicado en pleno microcentro porteño, elogiaron la posibilidad de conocer de primera mano las propuestas y la posibilidad de acercar sus consultas a los postulantes, la decepción era evidente.

De las cinco fuerzas que participarán de la elección, sólo se presentaron dos candidatos presidenciales: el también ministro de Economía Sergio Massa (Unión Popular) y el gobernador cordobés Juan Schiaretti (Hacemos Nuestro País). Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, se excusó por un estado gripal y envió al radical mendocino Luis Petri, su candidato a vice. Javier Milei declinó participar, al igual que Miriam Bregman.

La ausencia más lamentada fue la de del candidato de LLA, ya que salió primero en las PASO y es quien más chances tiene de ir a un balotaje, enfrentando a Massa o a Bullrich. Además, es quien plantea las opciones más disruptivas.

• El presidente de CAME, Alfredo González, resumió en su introducción las principales inquietudes de los empresarios: la espiral inflacionaria, la escasez de dólares y más de 20 tipos de cambio, las dificultades para exportar productos e importar insumos, la confusa y elevada presión impositiva y la necesidad de reformas para bajar la informalidad laboral.

Afirmó que la Argentina debe tener una moneda “muy fuerte”. Al respecto, mencionó que para lograr ese objetivo se necesita un “Banco Central independiente, con una mirada hacia el sector productivo”, marcando posición sobre la propuesta de Milei de eliminar la entidad y dolarizar la economía. En otro tramo, destacó que los empresarios han atravesado “muchísimas crisis. Vamos a colaborar desde el lugar que nos corresponda, somos una entidad intermedia y apartidaria” y marcó como prioridad “trabajar con todos los sectores y que mejoren las condiciones macroeconómicas para que tengamos tranquilidad”, completó González.

Las propuestas

En cada bloque de exposiciones y respuestas a consultas de asistentes, moderadas por el conductor y periodista Alejandro Fantino, los candidatos respondieron a los ejes mencionados por González.

• Sergio Massa planteó que, en realidad, “mi gobierno arranca el 10 de diciembre”, porque aunque lleva más de un año al frente de Economía y fue uno de los pilares de la gestión de Alberto Fernández, hasta ahora se tuvo que concentrar en “la tormenta que tuvimos que atravesar y que nos mantiene en el marco de una emergencia. Pero, ya superada esta coyuntura, ahora nos toca planificar el mediano y el largo plazo” y desgranó propuestas de reformas fiscales, impositivas y laborales. En un tono optimista, destacó las “importantes posibilidades que se abren: es el tiempo de los agronegocios, tenemos que avanzar fuertemente en apoyar los complejos mineros de litio, cobre y las tierras raras” e impulsar las economías regionales. En el corto plazo, llevó el anuncio del “dólar Pyme” un tipo de cambio diferencial para el sector similar al que tiene Vaca Muerta, un “blanqueo laboral” para fomentar el empleo registrado y explicó su proyecto de moneda digital que permitiría “terminar con operaciones en negro y la corrupción” en la economía.

• Por su parte, Luis Petri de JxC se enfocó en el déficit fiscal, a su juicio el “huevo de la serpiente” detrás de la inflación y los problemas cambiarios, y planteó como prioridades “poner a dieta al Estado” cortando ineficiencias en empresas públicas, subsidios, terminar con la tercerización de los planes sociales y apuntó al tema ético, al mencionar los costos del clientelismo y la corrupción. “No es posible un plan exitoso en un gobierno de corruptos”, disparó. También insistió en un Banco Central autónomo e independiente y prometió “terminar con el SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina, el procedimiento electrónico de autorizaciones que se utiliza para la gestión de las importaciones) en menos de 6 meses. Rescató una de las frases favoritas de Mauricio Macri: “el problema hoy es el Estado que le pisa la cabeza al que quiere exportar”. Para las empresas, prometió una ley de protección de las inversiones, un proyecto de reforma laboral que facilite incorporar personal, reduzca cargas patronales y “termine la industria del juicio”. También acordar con los gobernadores la eliminación de impuestos distorsivos como Ingresos Brutos.

• Juan Schiaretti, en tanto, le dio un importante enfoque federalista a su discurso, al recordar la concentración empresaria en Buenos Aires y cuestionando duramente que los subsidios a las empresas metropolitanas como Aysa, Edesur, Edenor . “No es posible que los bajos precios del transporte en el AMBA los tengan que mantener con recursos que son de todo el interior” remarcó. Y, como los otros candidatos, apuntó a bajar la necesidad de eliminar los déficits de las empresas públicas, “reducir la maraña de impuestos” sustituyendo Ingresos Brutos por un impuesto a la última venta y eliminar el impuesto al cheque “que conspira contra la bancarización”.

También se comprometió a “realizar una reforma laboral, bajar las cargas sociales e instalar un seguro de desempleo. Afirmó que además de independencia del ente emisor, el titular del BCRA “debe ser designado por la oposición” y avalado en el Senado

Para controlar el precio del dólar dijo que “desdoblaremos el tipo de cambio, en uno comercial y otro libre. Transitoriamente, abriremos líneas de crédito a tasas preferenciales para las Pymes y ayudarlas a internacionalizarse con apoyo del Estado”.

“Gusto a poco”

Más allá de seguir atentamente los discursos y valorar la presencia de los candidatos, para los empresarios, el encuentro dejó gusto a poco.

“Es verdad que los candidatos pudieron desenvolverse y hubo un poco más de desarrollo que en el debate presidencial, pero sigue faltando profundidad de medidas”, señaló el titular de CAME. “Son positivos los anuncios del dólar diferencial o la baja del IVA que impulsa el consumo, pero hay que evaluar el largo plazo, quizás lo que sea beneficioso en este momento puede complicar a mediano plazo” destacó.

Entre los problemas a resolver señaló “la necesidad de un consenso para estabilizar la economía” y terminar con la “anarquía impositiva, que hoy tiene más de 120 impuestos y donde un empresario está sometido a la tributación superpuesta de Nación, provincias y municipios, cada uno con distinto criterio. Hoy es más fácil trasladar un producto del NOA o del NEA a Paraguay o Uruguay que al resto de las provincias, tenemos verdaderas aduanas internas que hacen muy difícil el comercio”, señaló González.