Rubén Marziale, la ciencia al servicio de la pesca en Río Negro

Bien puede decirse que la vida de Rubén Marziale -éste “marplatense” radicado hace 55 años en la provincia- concretamente en San Antonio Oeste, ha sido dedicada al desarrollo pesquero de Río Negro desde lo científico y desde lo político. Aquí también formará su familia junto a Adriana Mases, Lic. en Letras quien también muy joven llega a la localidad buscando su destino.

Marziale terminó sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata.

En 1970 regresa a su Mar de Plata natal para hacer cursos de especialización en el entonces Instituto de Biología Marina.

Mientras tanto, en Río Negro ocurrían acontecimientos en el ámbito de la pesca que determinarían su futuro.

En efecto, hacia fines de la década de 1960 se comenzó a extraer en el Golfo San Matías la vieira, una especie entonces abundante y que trajo un gran movimiento de embarcaciones y de empresas que se radicaron en San Antonio Oeste.

La Provincia no tenía ninguna estructura política ni científica que supervisara las capturas. Por esa razón, la pesca se hizo descontrolada y hacia principios de 1970, los bancos de vieira comenzaron a dar síntomas de sobreexplotación.

Fue un científico rionegrino, Rodolfo “Rudy” Casamiquela, quien lo convoca para que se traslade a San Antonio con el objeto de interiorizarse de lo que está aconteciendo y buscar soluciones.

Para ello crea el Departamento de Biología, con sede en San Antonio Oeste, dependiendo del Centro de Investigaciones Científicas de Río Negro.

Cabe acotar con justeza, que en la provincia hubo un antes y un después del Centro de Investigaciones creado por Casamiquela.

En 1973, Marziale como otros profesionales, se suma a los equipos técnicos del gobernador electo Mario Franco, que lo designa como representante ante la Universidad del Comahue.

Tras la gestión de Rubén Marziale, se crea, en agosto de 1975, el Instituto de Biología Marina y Pesquera de San Antonio Oeste “Alte. Storni”, mediante un convenio entre el gobierno de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue, siendo designado como primer director.

Tras el golpe de Estado de 1976, dicho Instituto es intervenido.

Con la democracia, retoma la actividad política cuando en 1984 el gobernador Álvarez Guerrero lo designa Subsecretario de Pesca y Minería. Desde ese lugar redacta el texto de la Ley 1960 de Pesca Marítima, siendo la primera ley de pesca de la Argentina.

En ese mismo período consigue en convenio con el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) de Mar del Plata, traer a Río Negro, un barco de investigación pesquera, el buque “Capitán Cánepa”.

Finalizada su gestión en Río Negro como funcionario, se retira de la política hasta que en 2002 es convocado por el presidente Duhalde para ocupar la Subsecretaría de Pesca de la Nación, cargo que ejerce hasta el 25 de mayo de 2003 y desde donde, entre otras cosas, favoreció el desarrollo pesquero de Río Negro.

* Diplomada en Preservación del Patrimonio NyC (UBP)