BARILOCHE

Cómo cambio todo en poco tiempo:la música, los lugares, las bebidas, la forma de conocer alguien, aceptamos muchas cosas que de niños estaban mal (y los que estábamos mal éramos nosotros).



Yo que trabajé 30 años de noche, que viví mil recitales, que hacia apagar las luces del lugar y se prendían encendedores iluminando todo (en esa época muchos fumaban cigarrillos), cantando cual recital imaginario, que nos abrazamos todos y a cantar.



Conocer a una persona, acercarte, decirle lo que te significaba en ese momento (amores y desamores), en el mar, en el rio, en la playa o donde te toque… mirar la luna, besarte sin importar su pasado.



Hoy estamos encerrados, esperando que esto pase y cada vez peor, pidiendo que no salgan a la calle, que no nos abracemos, y hay gente que no le importa, políticos mostrando lo peor del ser humano, llegando a puestos por el dedo mágico o el voto llevado como ganado.



Ellos sí se juntan, tiene la libertad, no podés despedir a tu gente cercana muerta, pero ellos sí…

Me entristece que no lo puedan vivir nuestros hijos, que pasarán muchos años para que renazcan en esta sociedad, que está en su peor momento.



Creo que debemos pegar un giro, cuidarnos y echar a todos los corruptos de una vez, fundar una nueva visión de gente política. Deben ganar menos y los médicos, policías, bomberos, mucho más…



Tal vez, no por mí ni por vos, pero sí por nuestros hijos, ¡mejoremos! Vayamos al frente, involucrate, enojate, decile no al sistema, no pienses que todo es igual ni somos todos iguales, te necesitamos para que esto sea diferente. Te espero, te necesito y saldremos adelante.

Sergio Andrés Herrero

DNI 17.490.614