Empezó la limpieza de la isla Huemul y el municipio de Bariloche compra una embarcación

La isla Huemul es la más cercana a Bariloche, con una superficie de 74 hectáreas y una rica historia por el proyecto nuclear fallido. Foto: Chino Leiva

La puesta en valor de la isla Huemul para su reactivación como paseo turístico y recreativo en el lago Nahuel Huapi comenzó con tareas de limpieza y un diagnóstico de los trabajos que el municipio quiere apurar con la idea de tener el espacio en condiciones para el verano.

El intendente Walter Cortés cada vez que tiene oportunidad menciona su objetivo, pero la semana pasada se pasó a los hechos con dos tareas en paralelo: por un lado, habilitó una licitación privada para comprar una embarcación (ver aparte) y por otro, instruyó a dos funcionarios a llevar adelante el relevamiento y los trabajos en territorio.

La isla Huemul tiene las ruinas de lo que fue el proyecto de la fusión nuclear, una idea del científico austríaco Ronald Richter que se originó y se desmanteló años más tarde durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Allí hay edificios que formaron parte del ambicioso proyecto, con enormes estructuras con paredes de hasta un metro de ancho.

Desde el mirador de la isla Huemul, se pueden ver edificios en ruinas del proyecto nuclear y la ciudad de Bariloche. Foto: Archivo/Chino Leiva

La isla de 74 hectáreas, la más cercana a Bariloche, en línea recta a la playa del kilómetro 8, que pertenece al ejido municipal desde la década de los ’80, tuvo una excursión turística desde 1992 hasta 2004. Y a partir de allí solo pueden llegar kayakistas o navegantes con sus propias embarcaciones, no hay ningún tipo de servicio y las condiciones de los senderos y espacios son de total abandono.

Gastón Muñiz (delegado de cerro Catedral) y Alfredo Allen (subsecretario de Planeamiento Territorial) encabezaron un relevamiento del estado de la isla para determinar qué se debe hacer. Ya realizaron tres visitas al terreno con la colaboración de Prefectura Naval que trasladó al personal y comenzaron en los últimos dos viajes a realizar la limpieza de la maleza reinante en la isla.

Con personal municipal se realizan tareas de limpieza y desmalezamiento de la isla Huemul. Gentileza Municipalidad

“La naturaleza ganó terreno, pero es todo recuperable”, afirmó Muñiz a Diario RÍO NEGRO. Puntualizó que en una primera etapa se pretende instalar un nuevo muelle de madera que ya está en construcción en el aserradero municipal, que suplantará el actual, qu epresenta un deterioro importante; y a futuro se construirá otro muelle en la cara posterior de la isla “para que se pueda desembarcar sin importar las condiciones del viento”, afirmó.

Como parte de las tareas se recuperará una vivienda para la instalación de un puesto fijo de guardaparques que permanezcan en la isla y cuiden el lugar, tal como ocurre con el parque municipal Llao Llao; se reacondicionará el bloque de sanitarios ubicado en el centro de la isla, que tiene daños provocados por vandalismo; y se reconstruirá el restaurante cercano al muelle de desembarque, que el intendente ya comprometió que cederá a los veteranos de Malvinas.

La vegetación cubrió una de las escaleras del interior de la isla, que comenzó a ser despejada por personal municipal. Foto: Gentileza Municipalidad

Según Muñiz, los senderos para realizar los recorridos a pie por gran parte de la isla, donde se armará un circuito autoguiado con cartelería explicativa de los edificios del proyecto nuclear, están bien delimitados, solo hay que mejorarlos en algunos casos se va a ensanchar la traza. También se arreglará un mirador y se colocarán barandas para el ascenso de varios escalones que conducen a ese espacio desde donde se obtiene una vista panorámica.

En el sendero autoguiado que se piensa restablecer “muchos edificios se podrán ver desde afuera, pero a otros se podrá ingresar y ver desde adentro, como puede ser el edificio del reactor”, estimó Muñiz.

“El intendente tiene planificado abrir un nueva excursión para Bariloche, un nuevo paseo desde el Puerto San Carlos, que sea accesible y para todos, pero que también puedan visitar la isla quienes quieran llegar con embarcaciones particulares”, señaló el funcionario a cargo de las tareas.

Vista desde el cerro Otto hacia el lago Nahuel Huapi. Se destaca la isla Huemul a la derecha. Foto: Chino Leiva

Licitan la compra de una embarcación por 81 millones de pesos

La compra de una embarcación para la isla Huemul fue calificada por el asesor del intendente Martín Domínguez como “el primer paso para la puesta en valor de la isla” porque la adquisición de la nave será para el traslado de personal y materiales que se requieran para los trabajos de reacondicionamiento de senderos, muelles e infraestructura.

La licitación privada 23/26 publicada la semana anterior en el boletín oficial municipal, dispuso de un presupuesto oficial de 81 millones de pesos para comprar una embarcación tipo Multi 200 equipada con yunta de motores fuera de borda 150HP XL SEA Pro; que debe contar con botalón de desembarco, ancho de boca de carga de 2,30 metros; y de unas dimensiones de 10 metros de eslora por 2,80 metros de manga por un metro de puntal, según las especificaciones técnicas que rezan en el expediente.

Personal municipal realizó desmalezamiento esta semana en la isla Huemul. De fondo, el edificio del restaurante que se reacondicionará. Foto: Gentileza Municipalidad

La embarcación debe tener una capacidad de carga de 8 toneladas y será destinada a la secretaría de Planeamiento Territorial.

Domínguez dijo que por la cantidad de viajes que se deben realizar en los trabajos “sale más barato que salir a alquilar una embarcación” y afirmó que en el futuro también será de utilidad para el traslado de personal. No sería utilizada para transportar turistas.

El asesor indicó que una vez avanzadas las tareas en la isla, la Municipalidad lanzará una licitación para realizar la excursión turística a la isla, aunque aclaró que no será un paseo exclusivo sino que también podrán llegar personas en embarcaciones particulares.

También el municipio planea incorporar la visita a la isla como propuesta de las actividades recreativas municipales y ofrecerla a las escuelas por el valor histórico que tiene el lugar.