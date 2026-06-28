Caribe all inclusive: el destino secreto de República Dominicana ideal para viajar con chicos

Viva Miches, un refugio familiar en el Caribe. @viajoconvos.

Hay viajes que llegan en el momento justo y destinos que nos recuerdan por qué viajar en familia es tan necesario. Hoy nos alejamos de las multitudes para adentrarnos en uno de los rincones emergentes más fascinantes de República Dominicana: Miches. Allí, donde la naturaleza casi virgen se encuentra con el confort, el resort Viva Miches by Wyndham se presenta como el refugio ideal para quienes buscan descansar y reconectar, sin apuros ni complicaciones.

Miches: El nuevo tesoro escondido frente a la Bahía de Samaná

Pero, ¿qué es exactamente Miches y por qué está en boca de todos? Ubicado en la costa noreste del país, frente a la imponente Bahía de Samaná y a poco más de una hora y media en auto desde Punta Cana, Miches es un pintoresco municipio que hasta hace poco era un secreto bien guardado de pescadores locales. Hoy, se está transformando en el nuevo polo del turismo sostenible y la hotelería de primer nivel, pero con una ventaja inigualable: mantiene intacto su espíritu agreste. Sus playas extensas de arena clara, rodeadas de palmeras y montañas exuberantes, ofrecen una tranquilidad que los polos turísticos más tradicionales ya no pueden garantizar. Es, en definitiva, el lugar ideal para quienes buscan vivir el Caribe en su estado más puro antes de que se vuelva masivo.

Viva Miches by Wyndham apuesta por el confort familiar en uno de los destinos emergentes de República Dominicana.

La dinámica All Inclusive con chicos: Un cambio de paradigma

A la hora de encarar un viaje familiar, la logística suele ser el mayor dolor de cabeza. Por eso, la opción de un All Inclusive cobra tanto sentido. La posibilidad de tener todas las comidas resueltas, bebidas frescas a disposición en la playa y opciones de entretenimiento a un par de pasos, permite que los adultos realmente puedan desenchufarse. En Viva Miches, la atención a los detalles hace que esta experiencia sea fluida y sin estrés.

Cómo llegar: La experiencia volando con Arajet

Para este viaje volamos de forma directa desde Buenos Aires hasta Punta Cana con Arajet, la aerolínea de bajo costo dominicana que viene ganando mucho terreno. Viajar con ellos es una excelente alternativa para cuidar el presupuesto familiar sin resignar comodidad, ya que operan con una flota moderna de Boeing 737 MAX 8. Al ser una aerolínea low cost, el modelo te permite pagar solo por lo que usas, lo cual es ideal si te organizas bien con el equipaje y los adicionales. Una vez en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, dejamos atrás las rutas más transitadas para emprender el tramo por tierra hacia Miches. Al llegar al resort tras ese recorrido, el ambiente invita automáticamente a bajar un cambio.

La experiencia en Playa Esmeralda

La playa del hotel es de esas que impactan apenas la ves. Extensa, con arena clara y, lo más importante, sin aglomeraciones. El mar es prácticamente una pileta gigante de aguas cálidas, ideal para que los chicos jueguen seguros en la orilla mientras los grandes se relajan. En cuanto a logística, la comodidad está garantizada: hay reposeras, sombra natural bajo las palmeras, toallas y un servicio de bebidas que llega hasta la misma arena.

Un dato fundamental para destacar en cuanto a la accesibilidad del resort es que cuenta con un sistema e infraestructura adaptada para que las personas con movilidad reducida puedan llegar cómodamente hasta la orilla y disfrutar del mar.

Alojamiento pensado para la dinámica familiar

Las instalaciones son nuevas (el hotel está por cumplir dos años de funcionamiento en diciembre) y eso se nota. Las habitaciones, distribuidas en distintos edificios cercanos a las enormes piletas del complejo, son súper amplias. Cuentan con caja fuerte, aire acondicionado, frigobar con reposición diaria y detalles prácticos como conectores USB. Un gran acierto ecológico es que proveen botellas de vidrio en la habitación y el hotel cuenta con estaciones de recarga de agua en distintos puntos, un detalle práctico que siempre suma.

Entretenimiento: Diversión para todas las edades

El aburrimiento no es opción. Los deportes acuáticos sin motor, como el kayak y el paddleboard, están incluidos y son perfectos para hacer en familia. Para los más pequeños, el «Vivitos Club» es una excelente alternativa: un espacio con toboganes de agua y actividades guiadas donde los chicos se quedan súper bien cuidados, permitiendo que los adultos tengan un rato de relax absoluto.

Si buscan un poco más de aventura, desde el mismo hotel salen excursiones (con costo adicional) en embarcación para hacer snorkel en los arrecifes cercanos y conocer «Media Luna», una espectacular piscina natural en el medio del mar. Al caer el sol, el ritmo cambia: la jornada se cierra con los «Sunset» en la playa, música en vivo y shows nocturnos en el teatro del resort.

Gastronomía: Variedad para todos los gustos

Resolver las comidas con chicos a veces es un desafío, pero acá la propuesta es muy amplia y práctica. El buffet principal, «El Lago», funciona perfecto para los mediodías y las cenas, con comida súper fresca, desde pescados locales como el dorado, hasta estaciones donde amasan y hornean pizzas a la vista, o preparan pastas en el momento. Para variar en las noches, las opciones a la carta no se quedan atrás: se puede disfrutar de pescados y mariscos en Atlantis, sabores de distintos rincones del continente en Fusión Latino, o excelente sushi en el restaurante oriental.

Info Útil para el viajero

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