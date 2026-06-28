Con viento leve y frío, mucho frío: así se despide el último domingo de junio en Neuquén y Río Negro

El norte de la Patagonia transita un cierre de domingo 28 de junio caracterizado por el ingreso de una masa de aire frío. Las proyecciones meteorológicas confirman que el último domingo del mes se presentará con condiciones climáticas estables pero con registros térmicos bajos, donde el denominador común en Neuquén y Río Negro será la nubosidad variable y valores que se mantendrán cerca del cero durante gran parte de la jornada.

Cielos nublados, baja temperatura y viento leve en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro: qué pasa en la costa

En Neuquén, Cipolletti, General Roca y la costa de Río Negro las condiciones se mantendrán frías y grises desde la mañana, limitando las actividades al aire libre.

Alto Valle: tras un amanecer con una mínima de 0°C , la temperatura máxima estimada llegará a los 12°C . El cielo permanecerá cubierto y el viento se mantendrá calmo, con ráfagas leves que no superarán los 22 km/h .

tras un amanecer con una mínima de , la temperatura máxima estimada llegará a los . El cielo permanecerá cubierto y el viento se mantendrá calmo, con ráfagas leves que no superarán los . Viedma: la capital rionegrina registrará un escenario similar. El termómetro oscilará entre una mínima de 2°C y una máxima de 12°C, con cielo nublado y vientos moderados de 22 km/h.

La cordillera de Neuquén y Río Negro: registros bajo cero en los centros urbanos

En los destinos turísticos andinos de Río Negro y Neuquén, las bajas temperaturas consolidaron las heladas matinales y se espera que las marcas se mantengan estables.

San Carlos de Bariloche: el reporte indica una temperatura máxima de 6°C y una mínima de 0°C . El cielo estará encapotado y el viento soplará con ráfagas de hasta 31 km/h.

el reporte indica una temperatura máxima de y una mínima de . El cielo estará encapotado y el viento soplará con ráfagas de hasta 31 km/h. San Martín de los Andes: la región de los lagos neuquinos registrará una mínima de -3°C y una máxima que alcanzará los 6°C por la tarde, con cielo cubierto y ausencia de viento.

¿Cómo estará el norte de Neuquén?: las temperaturas más bajas de la jornada

El interior de la provincia de Neuquén registrará los valores térmicos más bajos de este cierre de fin de semana.