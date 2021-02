"Decime tontita que me excita": el cruce entre Luciana Salazar y Fernando Iglesias

El diputado Fernando Iglesias y la modelo Luciana Salazar se cruzaron en Twitter. Todo comenzó con un enigmático tuit de Salazar al que Iglesias no tardó en contestar subestimándola.

Como te calientan mis tweets Fernandito. Que me subestime un diputado tan mediocre como vos es un halago. Decime tontita que me excita. https://t.co/ldTmWjpmPi — luciana salazar (@lulipop07) February 23, 2021

La modelo publicó en su cuenta de Twitter: "Me dicen que con mucha inteligencia un país muy poderoso le esta pasando facturita al gobierno". Tiempo después, el diputado contestó: "Si era con mucha inteligencia, no te preocupes. No hablaban de vos, Luciana".

"Como te calientan mis tweets Fernandito. Que me subestime un diputado tan mediocre como vos es un halago. Decime tontita que me excita", le respondió la modelo. "Puede ser. Es lo único que me calienta de vos. Y tampoco son tuyos", finalizó el diputado de Cambiemos.

En Twitter, la modelo se ha definido como una "apasionada de la política" y ha explicado que se considera una influencer política dado la repercusión que tienen sus tuits.