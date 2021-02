¿Aparición? Contó en redes que vio la imagen de Maradona en la pierna de su novia

La muerte de Diego Armando Maradona aún sigue generando estupor entre sus fanáticos. Para tenerlo más cerca, a pesar de su partida, sus cientos de seguidores lo buscan en distintos lugares, y comparan imágenes con algunas de sus fotos más recordadas.

Así es que Julián González, un joven seguidor del fútbol, compartió en redes una curiosa imagen en la que su novia, Luciana, tendría gravada la cara del astro futbolístico en una de sus piernas luego de tomar sol durante el fin de semana.

- ¿Es Diego o no es? La imagen que subió Julián a las redes.-

La imagen, que el chico publicó en la red social Instagram con la pregunta "¿Es Diego o nada que ver?" revolucionó las redes. Cuestión de creer o reventar. "Yo lo veo al Diego, hermano", agregó.

Sobre la experiencia, Julián relató que "estábamos comiendo y me fije en su pierna (de Luciana). Ahí me di cuenta de la marca que le había quedado”, contó y sumó: “ella me dijo que también lo veía, pero que no le dio importancia. Yo como fanático me di cuenta rápido”.

El relato sumó curiosidad además porque el protagonista es hincha de River, pero también fanático del Diez. “Toda la vida fui maradoniano, gracias a lo que mi papá me habló de él. Representa todo lo que siento por el fútbol, el amor a la camiseta y todo lo que transmitió dentro y fuera de la cancha”, concluyó.

Esta no es la primera historia que escuchamos de estas características. Por el contrario, hay seguidores maradonianos que relatan haberlo visto en nubes y manchas de diversos colores y tamaños.