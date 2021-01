Definiciones y representantes

Venado Tuerto

Democracia: “Sistema de gobierno en que el poder pertenece al pueblo, el cual lo ejerce directamente o por medio de sus representantes. Sistema en que las instituciones se deben al pueblo” (diccionario escolar).



¿No son hermosas las definiciones de democracia? Nuestros representantes han entendido todo mal y/o no han leído lo que significa democracia. No nos representan y no aplican los enunciados de la Constitución. Esta dice: “Todos los ciudadanos son iguales ante la ley” y esto se ignora totalmente.

¿Por qué digo eso? ¿Es acaso igualdad ante la ley que un diputado o senador cobre cifras siderales y se jubile con esos sueldos y un trabajador deba aportar 30 años y tener 65 años de edad mínima para obtener una jubilación de apenas $ 18.000?

Eso no es igualdad ante la ley. Eso directamente es abuso de autoridad. ¿Por qué los representantes pueden viajar y tener prerrogativas especiales, si todos los trabajadores no tienen más que el sueldo? Eso no es igualdad ante la ley. Eso directamente es abuso de autoridad. ¿Por qué el trámite de jubilación para un representante demora 2 meses y para un trabajador requiere 2 años? Eso no es igualdad ante la ley. Eso directamente es abuso de autoridad.

Sabrina E. Campbell

DNI 13.298.343