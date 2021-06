Del Progreso: con Súper Mario en la burbuja de Lanús

En la parte gruesa y decisiva de la Fase Regular de la Liga Argentina de básquet, Del Progreso regresó al mercado de pases y se alzó con los servicios de Mario Sepúlveda (radicado en la vecina provincia de Neuquén). Los dirigidos por Juan Marcos Kass hoy empiezan una serie de cuatro cotejos en la burbuja de Lanús.

“Vengo a aportar en lo humano y en la experiencia, quiero contribuir a potenciar al resto de mis compañeros, porque también me va ayudar a mí. Voy a tratar de ser una guía”, fueron las primeras palabras que emitió Sepúlveda en el prensa que dio a conocer la institución.

Progreso anunció la incorporación del histórico Mario Sepúlveda, quien llega en lugar del lesionado Facundo Sanz.

Actualmente el auriazul se encuentra en zona de clasificación a los playoffs, se ubica en la séptima colocación de la Conferencia Sur; hoy a las 15:30 enfrentará a Gimnasia de La Plata; mañana a las 10:30 Progreso vs. Rivadavia; jueves 10:30 - Progreso vs. Racing (Chivilcoy) y viernes a las 18:30 Lanús vs Progreso.

“Me siento privilegiado, por la edad que tengo y estar en actividad e integrar un plantel de alta competencia. Mis conocimientos los aplicaré en los nuevos objetivos, partidos y burbujas”, aseguró Sepúlveda en las primeras prácticas y antes de emprender el viaje a Buenos Aires.