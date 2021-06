Con una huelga de hambre piden ayuda a Nación para los trabajadores temporarios de Bariloche

Alejandra Antenao y Adriana Valenzuela estaban arropadas hasta el cuello. Recién empezaban la huelga de hambre y había que aguantar el intenso frío de Bariloche. Una carpa que el gremio gastronómico había levantado este lunes en el Centro Cívico de Bariloche se había convertido en un refugio. Afuera, una copiosa lluvia caía sobre la ciudad que estaba más gris que nunca.

Las dos mujeres son delegadas. Valenzuela en el Hotel Sol y su compañera, en el Hotel Bariloche Ski. Resolvieron sumarse a la huelga de hambre, que convocó el gremio gastronómico, para visibilizar la situación crítica que viven unos 1.800 trabajadores temporarios que no tienen ninguna ayuda para enfrentar la crisis.

Valenzuela y Antenao dijeron que como trabajadoras temporarias se sienten abandonadas por el gobierno nacional y provincial. El sector del turismo estudiantil está paralizado desde hace semanas por las restricciones impuestas por el presidente Alberto Fernández, para frenar la segunda ola de contagios de la covid-19. En lo que va de la pandemia, causada por el nuevo coronavirus, el sector del turismo estudiantil ha sido el más golpeado y los trabajadores los más perjudicados.

Alejandra Antenao y Adriana Valenzuela se sumaron a la huelga de hambre con el secretario general del gremio gastronómico en Bariloche, Nelson Rasini. (Foto Marcelo Martínez)

Las mujeres acompañan en la huelga de hambre al secretario general del sindicato gastronómico de Bariloche, Nelson Rasini. Los tres fueron hisopados antes de iniciar la protesta para prevenir los contagios.

Explicaron que en la AFIP figuran como “trabajador de guarda de puesto”. “Al figurar así, para la Anses estamos trabajando todo el año y eso no es así. Por eso, no podemos acceder a ningún beneficio ni ayuda económica”, explicaron.

Rasini dijo que se había abierto una puerta en el Ministerio de Trabajo de Nación, que estaba dispuesto a incluir a los temporarios en programa Repro II, pero “no hubo voluntad de acompañamiento del sector privado”. “Y el gobierno provincial tampoco está a la altura de las circunstancias”, afirmó.

Explicó que para recibir esa ayuda de Nación, los empresarios del sector tienen que dar el alta a sus trabajadores temporarios y declarar un salario. Es la única forma de que puedan acceder a un Repro de Nación, que tiene como tope hasta 22.000 pesos.

Rasini dijo que el plazo para declarar a los trabajadores vence este martes. Eso les permitiría cobrar el Repro este mes. Caso contrario, deberán esperar hasta julio, pero dependen de que el empleador les dé el alta. Según el dirigente sindical, el 90 por ciento de los trabajadores temporarios “quedaron sin la posibilidad de hacer nada y en Bariloche no hay trabajo”.

Dijo que la última ayuda económica que recibieron de Nación fue a finales del año pasado. “Este año no hemos podido lograr nada”, lamentó el dirigente gremial. Y mencionó la absoluta incertidumbre respecto a la temporada de invierno que debería empezar el 1 de julio.

Rasini contó que habían resuelto hacer una huelga de hambre porque es una medida que menos perjuicios podría causar a la ciudad y no afectaría “la paz social”. El año pasado, los trabajadores cortaron varias veces el tránsito en la ruta nacional 40. Algunas veces entre Dina Huapi y Bariloche. En otra ocasión, en el acceso a Río Negro, a la salida del puente sobre el río Limay, que marca el límite con Neuquén.

En el gremio explicaron a modo de ejemplo, que si un empleador declara un salario bruto de 35.000 pesos de su empleado, con las retenciones queda un sueldo neto del 83 por ciento, es decir, 29.050 pesos. Si se acogen al acuerdo de suspensiones, porque el turismo está parado, se deducen otros 7.263 pesos. En ese caso, el salario neto a cobrar queda en 21.788 pesos. Como el Repro paga hasta 22.000 pesos mensuales, ese monto de 21.788 pesos lo paga en forma íntegra Nación.

Aclararon que en ese caso, la empresa empleadora no tiene que depositar nada, pero lo tiene que declarar. Observaron que si un empleador declara salario cero del temporario, ese trabajador cobrará cero, si declara un salario de 15.000 pesos, percibirá ese monto.

El sindicalista sostuvo que los empresarios han sido muy acompañados desde el gobierno de Arabela Carreras. Mencionó que un informe del área de Trabajo de la provincia, que habían enviado al Ministerio de Trabajo de Nación, indicaba que el Gobierno de Río Negro asignó aportes por 440 y de 150 millones de pesos para sostener a los empresarios turísticos.

“En cambio, el gobierno provincial no ayudó con un peso a ningún trabajador gastronómico”, afirmó. Y recordó que en octubre pasado Nación distribuyó 318 millones de pesos entre los empresarios del sector hotelero y gastronómico, que, según el dirigente sindical, “vienen desde el inicio de la pandemia sin pagar las cargas patronales”.

Alejandra dijo que no quiere fallarle a sus compañeros del hotel donde trabaja. Adriana expresó que tiene la esperanza de que habrá una pronta respuesta al reclamo. Aseguraron que en lo que va de este año no vieron un peso, porque no hubo trabajo en el sector del turismo estudiantil.

La carpa se instaló en horas del mediodía de este lunes en el Centro Cívico para soportar el intenso frío y la lluvia que cayó esta jornada sobre Bariloche. (Foto Marcelo Martínez)

La visión de un empresario

“No es tan fácil resolverlo como están proponiendo, con un plan Repro”, aseguró el empresario del sector del turismo estudiantil, Ricardo Rimoldi. “Son cosas raras que trata de hacer el gobierno para resolver, entre comillas, porque debería resolver por derecho propio”, sostuvo.

“Que nos pidan el listado con personal en espera de puesto, que generen un IFE y listo. Pagale a los que están declarados”, opinó. “Pero acá quieren que les demos el alta, tengo que dejar en mi contabilidad que les debo 35 mil peso, que no les pago porque lo hacen ellos, pero me queda un pasivo. ¿Quién me garantiza que tengo el Repro?”, planteó el empresario.

“Muchas empresas acá se inscribieron y no han tenido el Repro el mes pasado. Que el gobierno ayude realmente sin intermediación de las empresas. Es mucho dinero el que está involucrado, 1.800 personas y unos 70 millones de pesos por mes”, aseveró Rimoldi.