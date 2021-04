Trabajadores temporarios de Bariloche esperan una ayuda para “pasar la baja”

Trabajadores gastronómicos temporarios no tienen ingresos y esperan un auxilio de nación. Foto: Archivo

El sindicato gastronómico de Bariloche recibió señales desde el ministerio de Trabajo sobre una inminente respuesta al pedido de auxilio económico para los trabajadores temporarios y decidió esperar hasta mañana para conocer las precisiones.

Aspiran a obtener al menos una asignación equivalente a un salario mínimo, vital y móvil (unos 22.000 pesos) entre abril y junio para los 1.800 temporarios del turismo estudiantil que se quedaron sin ingresos. Si no tienen respuesta positiva podrían decidir medidas de “acción sindical” según ya anticiparon en las cartas documento enviadas al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el de Turismo, Matías Lammens, para advertir sobre la crítica situación.

En esas notas habían fijado plazo hasta el último martes. El secretario general de Uthgra Bariloche, Nelson Rasini, dijo que Trabajo les había comunicado que el reclamo está en plena evaluación. Por eso decidieron esperar hasta mañana.

El dirigente dijo que los temporarios de Bariloche “atraviesan un momento muy difícil y no consiguieron reinsertarse en el mercado laboral”. Explicó que a partir de julio los empleadores están obligados a garantizarles un ingreso básico, aunque no haya estudiantes. Pero hasta entonces no tienen cómo sostener su economía familiar.

El año pasado, con un planteo similar, los gastronómicos realizaron varias movilizaciones y cortes de ruta hasta que lograron un aporte extraordinario de Nación.

“A los temporarios los tenemos contenidos pero no sabemos hasta cuándo -dijo Rasini--. Desde enero venimos insistiendo con ésto, porque la última ayuda la cobraron en diciembre y si bien el turismo en parte se reactivó y entraron alrededor de 10.000 estudiantes en el verano, la gran mayoría de los trabajadores no fueron convocados”.

“Nos pidieron los listados y ya están, tenemos todo documentado”, señaló el referente de Uthgra. Pero advirtió que “de no haber una respuesta positiva, el Estado será responsable de lo que pueda ocurrir”. Insistió en que aspiran a que les garanticen el equivalente de salario mínimo, vital y móvil al menos hasta junio y no descartó que los trabajadores decidan retomar las medidas de protesta.