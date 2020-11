Denuncia que no mandaron la ambulancia para un hombre que murió en Neuquén

Un vecino de Neuquén denunció públicamente que el Servicio de Emergencias (Sien) no envió una ambulancia para asistir a un hombre, que terminó muriendo en el hospital. Explicó que, en la desesperación, los auxilió la policía, que hizo el traslado en una camioneta.

Abel Cartes fue quien contó lo ocurrido el domingo, alrededor de las 2. Dijo que se encontraba en su vivienda junto a Alberto Fernández, con quien habían comido, mirado una película y se habían ido a dormir. Sin embargo, a esa hora, el hombre empezó a mostrar signos de sentirse mal.

Cartes relató a LU5 que llamó al Sien, pero le costó comunicarse. Cuando lo logró, trató de evitar responder preguntas de rutina porque veía que Fernández no podía respirar bien y le transmitió la urgencia al operador. Después de cortar, fue a practicarle maniobras de Respiración Cardiopulmonar (RCP).

"Llamé de nuevo al 107 y me dijo 'sí, ahora te la mando', pero nunca llegó", recordó Cartes. Ante la gravedad de la situación, recurrieron a la policía, que llegó en una camioneta. Envuelto en una frazada y con la cabeza en una almohada, lo subieron a la caja del rodado y lo trasladaron al hospital Heller.

Según Cartes, el hombre falleció después, y el acta de defunción indicaba que fue a causa de un shock cardíaco irreversible. Además, destacó que sospecha que desde el Sien no dieron respuesta porque el hombre tenía 72 años: "ellos deciden quien va a vivir". Al ser consultado si haría la denuncia, respondió que ya no tenía sentido, pero que sí quería hacer pública la situación para que no se repita.