Denuncian hallazgo de cajas con dólares termosellados en Río Gallegos

La casa-depósito donde buscaban a la mujer desaparecida pero encontraron cajas con dólares termosellados.

En medio de la búsqueda de una mujer desaparecida hace tres meses en Río Gallegos, su hija y abogado llegaron junto a un entrenador con perros adiestrados a un terreno adjudicado a su expareja, José Luis Balado, y en una casa depósito sorpresivamente hallaron cajas repletas de dólares termosellados con el sello del Banco Nación.

Tal depósito fue señalado por el propio José Luis Balado como perteneciente a Mario Balado, miembro de la Cámpora y uno de los administradores de propiedades de Florencia y Máximo Kirchner en Santa Cruz.

Según informó el diario OPI Santa Cruz, el hecho ocurrió el 10 de julio de 2021, en medio de un relevamiento visual que hicieron familiares de la mujer desaparecida -Marcela López-, en el domicilio de Mitre 164 de la capital santacruceña.

Desde el momento mismo de la desaparición, sus familiares junto al abogado Jorge Trevotich llevan adelante una tarea de búsqueda sin descanso. Acusan a la Justicia de "ignorar los testimonios y pruebas" que acercan, incluso el hallazgo de restos aún no identificados en un terreno de José Luis Balado, esposo de López.

OPI Santa Cruz publicó el testimonio del abogado Trevotich. Dijo que, junto a una hija de Marcela López, Rocío, fueron con adiestrador de perros, Carlos Herrero, a la propiedad de José Luis Balado, en Mitre 164 de Río Gallegos, intentado ver si los canes podían detectar alguna señal que aporte algo de luz a la investigación.

"En un momento los perros reaccionaron", dijo Trevotich al sitio OPI. "Era en una casa que Balado nos dijo que pertenecía a su sobrino, Mario, y que la usaban como depósito. El abogado de José Luis Balado quiso impedir que Rocío, la hija de Marcela López ingresara, pero ella y el adiestrador de perros pudieron hacerlo y con la luz de su celular buscaban ropas o algo que pudiera haber sido de su madre, cuando dieron con cajas apiladas que al abrirlas vieron que contenían fajos de dólares, me los mostraron y cuando viene José Luis Balado, al vernos que estábamos con esas cajas del dinero, se desmayó...".

Marcela López, la mujer desaparecida en Río Gallegos.

“Los dólares estaban termosellados y como “sucios”, pero dejamos todo en el lugar”, dijo el abogado a OPI. “Hicimos una presentación ante la jueza López Lestón pidiendo un allanamiento, ordenó la medida pero no hizo extensivo el allanamiento a la casa donde la noche anterior encontramos las cajas con dólares y además, en ese momento, José Luis Balado me recriminó que si no me iba de ahí me iba a cagar a trompadas”, dijo Trevotich, resaltando el cambio de actitud del dueño de casa entre ese día y la noche anterior cuando encontraron esa fortuna guardada en cajas de oficina.

Tras la negativa de la jueza López Lestón de continuar con los allanamientos en la búsqueda de identificación de restos humanos en el terreno de Balado, más los dólares, la querella pidió la separación de la magistrada, quien temporalmente aparece separada de la causa.

Dijo Trevotich: "Dejamos todo en el lugar. Denunciamos lo que pasó a la jueza López Lestón y le pedimos que haga un allanamiento en pidiendo un allanamiento en esa casa, la jueza ordenó medidas, pero no en el lugar donde habíamos visto los dólares”.

Hizo notar que la jueza Valeria López Leston es prima de Néstor Kirchner.

Esa noche, a pesar de que en ese momento había restricción de circulación hasta las 18 hs, señaló que dos personas -al parecer vestidos de policías-, que se movían en un Chevrolet Corsa gris alrededor de las 20:00, comenzaron a retirar las cajas de la casa, acción de la cual existe un video que la querella ha pedido anexar a una causa denunciada en el Juzgado Federal de Río Gallegos.

El abogado Trevotich decidió vigilar el lugar advirtiendo que, precisamente, el paso seguido sería la de sacar esas cajas de allí, tal como horas más tarde sucedió.

Hoy, el sitio OPI Santa Cruz OPI hizo público el video producido por la familia de Marcela López.

La diputada nacional Mariana Zuvic, originaria de Santa Cruz y denunciante de hechos de corrupción del kirchnerismo, tuiteó ayer viernes: "Encontraron dólares termosellados en propiedad del administrador de Máximo Kirchner en Río Gallegos, pero la jueza ‘Tía de Kirchner’ no quiso hacer el allanamiento”.

La teoría del abogado Jorge Trevotich, es que la desaparición de Marcela López está íntimamente relacionado con el hallazgo de estas cajas con dinero sucio, que podría ser procedente de actividades ilegales (lavado de dinero o narcotráfico), en virtud de la forma en que estaban escondidos.