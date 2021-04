Denuncian irregularidades en una elección de Petroleros Privados

El extesorero del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Carlos Omar Lorenzo, denunció al gremio ante el Juzgado N.º 3 de la ciudad, por irregularidades en proceso electoral al que convocó la organización para renovar autoridades en la Mutual de Empleados Obreros Petroleros Privados (MEOPP).

En diálogo con este medio, Lorenzo aseguró que “cumplió” con todos los requisitos de la convocatoria, pero de igual manera “le impidieron” oficializar lista Verde, en la que el extesorero -entre el 1988-2018- se postulaba para presidente.

“Nos presentamos junto con mi escribano el jueves 1 de abril para pedir el estatuto actualizado y el padrón de asociados activos y me negaron el acceso siendo que soy afiliado y cumplo con todos los requisitos. También quise hacer entrega de la documentación para oficializar la lista y tampoco me la recibieron”, expresó Lorenzo.

A través de un comunicado de prensa el martes pasado, desde el sindicato señalaron que solo la lista Azul y Blanca, que lidera el actual secretario del gremio, Guillermo Pereyra, se había presentado para conducir la mutual de Petroleros Privados.

Según precisaron desde el gremio, el plazo de presentación de listas cerró el lunes 5 de abril a las 24 horas, aunque Lorenzo tiene otra versión.

“Nos dijeron que el plazo para presentar el padrón y estatuto vencía a las 18 horas del 1 de abril y a 20 horas del mismo día el plazo para entregar las planillas completas y los avales correspondientes. Lo cierto es que ese día no nos quisieron recibir la información”, detalló.

Están apretando a toda la gente que nos apoyaron a nosotros. Les dicen traidores y hacen lo que quieren". Carlos Omar Lorenzo.

El jueves 1 de abril fueron recibidos por la doctora Antonella Gennari que, según el expediente al que accedió Río Negro, se presentó como integrante del grupo legal de MEOPP. “Nos dijo que no podía dar información ni tampoco recibir nada. El escribano tomó nota de eso y además no nos dieron ningún tipo de información sobre cuál era la otra lista que se presentó ni tampoco dónde estaban los avales”, señaló.

Según el estatuto del gremio, entre los requisitos para presentar una lista, el interesado debe estar afiliado al gremio y debe juntar avales equivalentes al 1% del padrón, que actualmente ronda en los 21.000 afiliados. Con el apoyo de otra agrupación que busca disputarle el gremio a la lista de Pereyra, Fuerza Petrolera, Lorenzo juntó 679 avales, lo que más que triplica el requisito mínimo.

“No terminó todo ahí porque me llamó Daniel Anders el sábado 3 de abril para decirme que Pereyra le había dado la orden de recibirme toda la información. Pero yo le dije que mamarrachos no hago, que yo me presenté a la convocatoria en tiempo y forma no me atendió nadie. Ahí les avisé que iba a hacer la denuncia en la justicia”, sentenció Lorenzo.

Además de intentar participar de las elecciones de la mutual del gremio, la lista Verde también se creó para disputar la conducción del gremio. “Nosotros con lo poco que tenemos vamos a hacerles frente y ahora vamos a pedirle a la Justicia que dé la razón a quien la tiene”, concluyó.