En vivo: Cipolletti visita a Costa Brava en General Pico con la chance ser puntero en el Federal A

Cipolletti visita a Costa Brava de General Pico con la posibilidad de quedar como único puntero en la zona 3 del Federal A ante el empate del líder Argentino de Monte Maíz y la derrota parcial de Atenas de Río Cuarto.

El Albinegro repite formación por primera vez en el campeonato. A pesar de que ya está disponible Nicolás Trejo tras cumplir la fecha de suspensión, el DT Fabián Henríquez volvió a poner a Yago Piro de lateral derecho como el domingo pasado en el triunfo 3 a 0 contra Huracán Las Heras.

Si el equipo rionegrino gana en La Pampa, quedará como único puntero del grupo y si empata se ubicará segundo. Costa Brava está último junto a San Martín de Mendoza.

De esta manera, Cipo forma con: Facundo Crespo; Yago Piro, Víctor Manchafico, Juan Cruz Huichulef, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Gonzalo Lucero; Nicolás Peralta y Federico Acevedo.