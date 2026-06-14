Tensión en Centenario: una denuncia por disparos terminó con tres demorados y un arma secuestrada

Tres hombres fueron demorados durante la madrugada de este domingo en Centenario luego de un operativo policial que se inició a partir de una denuncia por presuntas detonaciones de arma de fuego en un predio de eventos. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma y detectaron que el conductor del vehículo involucrado circulaba con un elevado nivel de alcohol en sangre.

El hecho ocurrió alrededor de las 4, cuando personal del Departamento Seguridad Metropolitana que realizaba patrullajes preventivos fue convocado para colaborar ante un desorden registrado en un salón de eventos ubicado en el sector de Las Parcelas.

La denuncia y el operativo de búsqueda

Según informaron fuentes policiales, personal de seguridad del lugar indicó que los ocupantes de una camioneta Volkswagen Amarok blanca se habían retirado momentos antes efectuando presuntos disparos de arma de fuego y escaparon por calle Traful.

A partir de esa información, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda para localizar el rodado. Minutos después lograron interceptarlo en la intersección de las calles Canadá y Traful.

Al momento de identificar a los ocupantes, los efectivos observaron a simple vista un arma de fuego presuntamente ubicada dentro del habitáculo del vehículo, además de varias vainas servidas.

Tres demorados y alcoholemia positiva

Ante la situación, se procedió a la demora de los tres ocupantes de la camioneta y se implementaron las medidas de seguridad correspondientes para preservar la escena y los elementos hallados.

Posteriormente intervino personal de la comisaría con jurisdicción, que realizó el traslado de los involucrados y dispuso el resguardo del vehículo para continuar con las diligencias judiciales.

Además, se practicó un test de alcoholemia al conductor de la Amarok, cuyo resultado fue positivo. El examen arrojó 2,30 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación ampliamente superior a la permitida.

Investigación en curso

La causa quedó en manos de la Justicia, que ahora busca determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos denunciados y establecer la procedencia del arma secuestrada.

Mientras tanto, los tres hombres permanecen vinculados a la investigación y a disposición de las autoridades judiciales.