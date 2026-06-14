Quién era el cineasta argentino que murió junto a Gaspi en el choque fatal entre helicópteros en Brasil

Un trágico accidente aéreo se reportó este domingo 14 de junio en Brasil. Dos helicópteros chocaron en y uno de ellos se estrelló contra un estacionamiento en Río de Janeiro. Entre las víctimas fatales identificaron a dos argentinos.

Según informó la cadena Globo, los bomberos fueron alertados cerca de las 9 en la zona sudoeste de la ciudad, conocida como Recreio dos Bandeirantes, entre las calles Beth Lago y Rivadávia Campos.

Allí, dos aeronaves colisionaron en el aire arriba de un estacionamiento repleto de vehículos. Uno de los helicópteros, un Erucopter AS 350 B2, explotó luego del impacto y las llamas se propagaron hasta los autos eléctricos, que provocaron nuevas detonaciones.

El otro avión se trataba de un Bell 206B, que después del choque se estrelló contra el suelo y sus restos quedaron esparcidos en un radio de 100 metros.

Foto: Gentileza Globo.

Quiénes eran las víctimas fatales del trágico choque de helicópteros en Brasil

En una de las aeronaves viajaban unas cuatro personas además del piloto. Entre las víctimas fatales identificaron a dos argentinos: Gaspar Prim, popularmente reconocido como Gaspi, un youtuber argentino: y Lucas Vignale, director de videos musicales.

El cineasta tenía 28 años y su carrera estuvo metida en el cine independiente y la edición de videoclips, colaborando con artistas reconocidos como Bizarrap, J Balvin o Trueno. Su última obra fue El Tren Fluvial (2026), que fue su debut en el largometraje y que fue muy aclamada en la sección Perspectives del Festival de Berlín.

Además de los argentinos, también murieron en el accidente el cantante y productor estadounidense, Nickel Oliver Tree; y el productor musical brasilero, Lucas Brito Chaves, también conocido como Lucas Frota.

Con respecto a los pilotos, fueron identificados como Alexandre Souza y Charles Marsillac.