Neuquén destina el 45% de su presupuesto para obra pública: los 50 frentes de trabajos en simultáneo y los proyectos más emblemáticos

El Municipio de Neuquén destina el 45% de su presupuesto a infraestructura. Foto; Gentileza.

Con una inversión que destina el 45% de su presupuesto a infraestructura, Neuquén tiene en este momento más de 50 frentes de trabajo simultáneos y proyectos que redefinen la conectividad, el desarrollo urbano y la expansión, entre ellos la Avenida Mosconi, indicaron desde el Municipio. «Más que duplicar el presupuesto que cualquier otra ciudad del país destina a obras. Cuando uno analiza otras capitales, muy pocas llegan al 18 o 19 por ciento«, aseguró el intendente Mariano Gaido.

Desde el EJeuctivo capitalino sostuvieron que es una realidad que contrasta con el escenario nacional.

Cuáles son las 50 obras públicas que se hacen en Neuquén

Desde la Municipalidad informaron que actualmente son más de 50 las obras distribuidas en distintos puntos de la ciudad. «No solo estamos resolviendo las necesidades del presente. También estamos construyendo la Neuquén de los próximos 20 o 30 años, preparando la infraestructura que va a permitir seguir creciendo, atraer inversiones y generar empleo», planteó Gaido.

Entre las intervenciones más importantes se encuentran Avenida Mosconi, que resuelve un histórico problema hidráulico, y el puente elevado de Acceso Norte, dos obras que además mejoran la conectividad metropolitana y reconfiguran los principales ingresos a la ciudad.

A ello se suman los trabajos de pavimentación que avanzan en distintos barrios. En Cuenca XV y Z1 ya se ejecutaron más de 350 cuadras de asfalto donde antes no existía infraestructura vial, mientras que en Rincón del Río se completan las últimas 126 cuadras para alcanzar la pavimentación total.

También avanzan proyectos en Valentina Sur, Villa Ceferino, Islas Malvinas y Confluencia Rural.

«Muchos barrios ya están totalmente asfaltados y otros están a pocas semanas de completarse, pero Neuquén está en permanente expansión», observó Gaido.

Otro de los objetivos es el desarrollo de avenidas troncales. Ya se ejecutaron unas 30 y actualmente continúan las obras sobre Chocón, Copahue y Los Álamos, además de la apertura de Bejarano para fortalecer la conexión con el Paseo Costero.

«La obra pública no es solo lo que se ve”, destacó el intendente, “debajo de la ciudad hay más de 350 kilómetros de pluviales que son fundamentales para evitar anegamientos y seguir acompañando el crecimiento de Neuquén».

El plan municipal también incluye infraestructura deportiva, tecnológica y recreativa. Actualmente se construye el SAF Melipal y se avanza en la adjudicación del tercer edificio del Polo Tecnológico, vinculado al desarrollo de la biomedicina, los data center y las nuevas tecnologías.

A esto se suman el nuevo tramo del Paseo Costero y las obras de acceso al futuro Parque Industrial, al Parque Solar y al nuevo Centro Ambiental.

«Mientras en gran parte de la Argentina la obra pública se detuvo, en Neuquén seguimos transformando la ciudad. Tener equilibrio fiscal y una administración ordenada no es incompatible con la obra pública”, aseguró el intendente.

Los datos sobre la obra pública de Neuquén

Desde el Municipio, precisaron algunos números y datos vinculados a la obra pública:

• 45% del presupuesto municipal destinado a obra pública, un porcentaje inédito en el país.

• 50 obras en ejecución simultánea, además de La Gran Avenida y el puente elevado de Acceso Norte.

• 30 avenidas desarrolladas durante la gestión.

• Pavimentación de todas las troncales que llegan a los ríos Neuquén y Limay. Avanzan Chocón, Copahue, Los Álamos y Bejarano.

• Más de 350 cuadras ejecutadas en Cuenca XV y Z1. Rincón del Río suma otras 126 cuadras próximas a finalizarse.

• No solo es asfalto: 350 kilómetros de infraestructura pluvial desarrollados desde el inicio de la gestión.

• Pluviales estratégicos en Islas Malvinas, Rincón del Río y La Gran Avenida.

• Polo Tecnológico: Próxima adjudicación del tercer edificio, orientado a biomedicina y data center.

• Paseo Costero: Nuevo tramo entre Chocón y Aguado con bicisenda, veredas y mirador.