Impulsan caminatas inclusivas para adolescentes y jóvenes en Cutral Co

Comenzó como una experiencia educativa vinculada al movimiento y la vida saludable y terminó generando impactos que trascendieron la actividad física. Así, cada paso suma mucho más que kilómetros para los jóvenes de Cutral Co de la Escuela Integral para Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad (Eiajd) N° 1 que cada viernes se adentra en un nuevo recorrido del proyecto de caminatas saludables.

Para garantizar la inclusión educativa y fomentar la independencia de las y los jóvenes dentro de su localidad, los docentes de Educación Física Rocío Gallegos y Rodrigo Cortez impulsan esta propuesta escolar. Según expusieron, esta iniciativa abarca diferentes estrategias pedagógicas: “proponemos una conexión con la naturaleza manifestando sensibilidad ambiental, despertando el interés por el cuidado del espacio público y el ambiente”.

Los profesores agregaron también que “permite que los estudiantes puedan establecer relación con las direcciones y normas de seguridad; aprenden sobre las señales de tránsito, el cruce correspondiente de las calles y a ubicarse geográficamente”.

Las salidas proponen distancias que varían entre los 700 metros y más de dos kilómetros, que siempre comienzan desde el establecimiento escolar y varían en los lugares de llegada: “se desarrollan con progresividad en cuanto a distancias e información nueva. Comenzamos realizando caminos que habituamos y ya conocemos para luego explorar caminos nuevos”, remarcaron los docentes.

Entre los destinos enumeraron la plaza de la Memoria, el espacio verde Ceferino Namucurá; y puntos de referencia locales como la intersección 9 de Julio y Av. Schreiber, la pasarela peatonal, entre otros.

Además, el proyecto contempla la asignación de roles rotativos para los estudiantes. Por un lado se establece un guía que dispone de un croquis con el trayecto, incluyendo la indicación de todas las calles de cada tramo. También hay dos referentes de tránsito que con cartelería y pecheras reflectivas comparten la responsabilidad de asistir al equipo docente para frenar o reanudar la marcha durante las caminatas.

De manera complementaria, las y los jóvenes son motivados a exponer sobre casas, comercios, edificios e instituciones que reconozcan a lo largo de los recorridos desde sus experiencias personales o sobre los que observen cualidades singulares para enriquecer el intercambio y profundizar la orientación local.

Gallegos y Cortez señalaron que las caminatas escolares comenzaron a implementarse durante el año pasado y decidieron replicarlas durante este ciclo lectivo porque “se observaron mejoras tanto en la condición física de los estudiantes como en el respeto por las normas viales. Además, los participantes se convirtieron en referentes con sus pares, promoviendo la seguridad y fomentando el cuidado del cuerpo y del grupo”.

Es por esto que con con cada salida, los estudiantes demuestran que se puede aprenden afuera del aula y fortaleciendo los lazos entre ellos.

La función de la inclusión educativa

Las Eiajd desde sus proyectos y talleres habilitan a sus estudiantes oportunidades para explorar el mundo social, educativo y del trabajo; a la vez que acompañan el desarrollo y desenvolvimiento de habilidades y capacidades individuales y grupales.

Así buscan ofrecer herramientas pedagógicas tendientes a potenciar la autonomía, autodeterminación e independencia durante la transición a la vida adulta, mientras transcurre la construcción de la identidad personal y el autoconocimiento dentro del contexto sociocultural.