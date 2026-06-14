Una baldosa en memoria de Jorge Asenjo, un militante popular de Cinco Saltos desaparecido en dictadura

La Asociación Amigos del Museo de Cinco Saltos, colocó este fin de semana una baldosa en memoria de Jorge Asenjo y para recordar que se cumplieron 50 de su desaparición durante la última dictadura civico militar de Argentina. Además se instaló una señalética en el lugar donde fue secuestrado y visto por última vez.

Del acto participaron su hijos Lucas, y su familia, miembros de la asociación y vecinos de la ciudad. El hombre recordó como fue el emotivo momento en que comenzaron a construir esa baldosa de la memoria junto a la Asociación Pompeya No olvida. «Estuve en muchos actos de colocación de baldosas, pero nunca me imaginé qué pasada cuando era la tuya. pasa algo cuando mezclar el cemento con la arena y la pones en el molde. Es un hecho que paso de lo que uno tiene adentro, a lo físico. Se van poniendo los colores, las letras, hasta que la baldosa es un momento real», dijo Lucas, visiblemente emocionado por el momento que recordará para siempre a su papá.

La baldosa, que es la primera que existen hoy en la ciudad de Cinco Saltos, se ubica en calle Rivadavia 638, en el sitio exacto donde fue secuestrado Asenjo, el 12 de junio de 1976. Recuerda además, los 50 años del Operativo Cutral Co, la ofensiva represiva que la dictadura desplegó en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Hay que destacar que, además de esta baldosa, la comunidad mantiene vivo el recuerdo a través de la Plazoleta de la Memoria, que fue inaugurada hace más de dos décadas en el Parque Central.

Quién era el «militante popular»

Jorge Alberto Asenjo es recordado como «militante popular». Nacido en Buenos Aires, llegó al Alto Valle a comienzos de la década de 1970. Trabajó en Vialidad Nacional, estudió Química Industrial y luego se desempeñó como administrativo en una empresa frutícola de Contralmirante Cordero. También ejerció el periodismo como corresponsal del diario El Mundo en Neuquén y militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

La madrugada del 12 de junio de 1976, un operativo conjunto del Ejército y la Policía de Río Negro rodeó su vivienda de la calle Rivadavia. Fue detenido delante de su compañera, Nilda Valente, quien estaba embarazada de cuatro meses del hijo de ambos

Tras su secuestro, fue llevado primero a la Comisaría de Cinco Saltos y luego a la Unidad Penitenciaria N.º 9 de Neuquén. Testimonios de sobrevivientes indican que posteriormente fue trasladado al centro clandestino de detención conocido como La Escuelita, en Bahía Blanca, donde fue visto con vida por última vez. Desde entonces permanece desaparecido.

Su caso fue incluido en los juicios por delitos de lesa humanidad realizados en Neuquén, particularmente en la causa conocida como «La Escuelita VII», donde se investigaron secuestros, torturas y desapariciones ocurridas en la región.

La desaparición de Jorge Asenjo dejó una marca profunda en Cinco Saltos: primero como una herida silenciada por el miedo a la represeción y a caer preso, torturado y desaparecido de la misma manera que él. Con el paso de los años, se lo ubicó como una causa de memoria, verdad y justicia que la comunidad fue recuperando a través de testimonios, homenajes y juicios por delitos de lesa humanidad.

El legado y la lucha de un hijo

El hijo de Asenjo, Lucas, también tiene una historia de horror y lucha que lo liga a la militancia de su padre. Nación cinco meses después del secuestro de su papá. Fue criado por otra pareja de madre tuvo que esperar hasta sus 25 años para saber quien esa su padre biológico.

Después de muchos años de tribunales y reclamos, en 2022, Lucas ganó su batalla más importante, logró recuperar el apellido paterno, convirtiéndose en el segundo caso de recuperación de filiación que se dicta en la región del Alto Valle.