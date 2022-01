Denuncian maltrato y reclaman medidas por la tercera ola en el hospital de Cutral Co

La necesidad que exista un consultorio exclusivo para el testeo y atención del personal de Salud, espacios ventilados que garanticen la distancia entre trabajadores y la vuelta de las burbujas son parte de los reclamos que hizo la junta interna del personal ante la dirección del hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul. Señalaron que ante la suba de casos de coronavirus y de testeos se registró maltrato hacia el personal.

En una nota que enviaron a la dirección del establecimiento médico, detallan la nómina de pedidos. La delegada Verónica Castro indicó a este medio que, ante las situaciones registradas en los últimos días, que incluyen maltrato al personal que realiza los testeos en el tráiler del hospital y de quienes están en los centros de salud, con el enojo de las personas que no alcanzaron a vacunarse, es necesario adoptar medidas.

«Exigimos que se generen los mecanismos y los recursos para que pueda acceder toda la población al sistema de salud, pero también que se nos garantice a nosotros las condiciones para trabajar», explicó la delegada.

«Hay lugares que no tienen ventilación suficiente, no se puede mantener la distancia o la ventilación cruzada. No se garantiza que podamos mantener los cuidados», indicó Castro. Desde la junta interna lo que se plantea es que se pueda volver, según el caso, al trabajo por burbujas. Tal vez no todos los sectores estén en condiciones de hacerlo, y eso tiene que ver con la especificidad de cada uno.

Sin embargo, «esos lineamientos se tienen que construir en conjunto con los trabajadores. No es lo mismo el trabajo del área Programa que Traumatología». Una situación particular es la que se da en los centros de salud, donde en edificios y espacios pequeños se brinda atención de consultorio médico, enfermería y algunas especialidades como odontología o traumatología. Allí también se debieran tomar medias, explicó.

En cuanto a la situación puntual de la atención del coronavirus, consideran que es necesario que haya un tráiler o un consultorio específico para el testeo y atención del personal de salud -hoy deben hacer la fila al igual que el resto de los vecinos- para garantizar el cuidado de toda la población.

Hasta el momento no recibieron respuesta del pedido de reunión y la nota fue enviada el viernes pasado, según aclararon.

En Cutral Co y Plaza Huincul, se desdobló el testeo en turnos mañana y tarde y se limitó a 160 diarios. Ayer, los nuevos casos informados fueron 135 y hubo una persona fallecida. Los casos activos son 794. Hay dos personas internadas en sala covid, según se informó.