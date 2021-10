Denunció que vacunaron dos veces a su hija de 7 años, en menos de una semana, en Neuquén

Este mes comenzó en Neuquén la vacunación pediátrica a la población de 3 a 11 años. Las estrategias que se implementan son dos: se vacuna en las escuelas con autorización de los adultos responsables, pero también se convoca a demanda en los diferentes vacunatorios de la provincia. Esta doble estrategia es posible ya que el sistema en el que se registran las vacunas es central. Lo cierto, es que una mujer denunció que por error vacunaron dos veces a su hija de 7 años, en menos de una semana. El intervalo mínimo recomendado es de 28 días.

"Hace dos semanas atrás de la escuela me mandaron una autorización porque iba el vacunatorio a la escuela, entonces yo para que la nena no se quedarán sin la vacuna accedí a firmar la autorización y se la envié", comenzó contando Lorena Mercau sobre lo sucedido, en declaraciones a RÍO NEGRO.

Y siguió: "la semana siguiente, el 21, a la mañana publican por el vacunatorio de Centenario que iban a colocar las vacunas en la salita Sarmiento 2, me acerqué con mis tres niños e hice que los vacunaran para acompañarlos. Cuando los vacunaron, la nena a la noche se sentía mal, con dolor de cuerpo, tuvo un pico de fiebre, entonces al otro día le escribí a la docente avisandole que la nena había sido vacunada y que no iba a enviarla a la escuela porque no se sentía bien, se sentía muy dolorida. Ella me respondió que buenísimo que la había llevado a vacunar así yo la acompañaba".

Lo cierto es que seis días después llegó el turno de que el vacunatorio vaya a la escuela 239 donde Maylis cursa segundo grado. Y allí fue cuando se produjo el grave error: volvieron a vacunar a la nena. En menos de una semana recibió dos dosis de Sinopharm, cuando la ventana recomendada entre una dosis y la otra es de 28 días.

"El miércoles vacunaron en el colegio, yo me quede tranquila porque la docente sabía que ya estaba vacunada la nena, y de por si los enfermeros también andan con una tablet para informarse si los niños o adultos están vacunados o no, por eso mismo yo me quedé tranquila. La docente sabía y sé que los enfermeros si o si tiene que buscar información sobre si el niño estaba vacunado", contó Lorena.

"A la tarde voy a retirar a los chicos y Valentín entra desesperado al vehículo y dice: "mamá, mi hermanita se vacunó". Bajé del vehículo, le pedí una explicación a la docente que me dijo que no sabía, no me supo dar una explicación, quedó en frío asustada. Hablé con el secretario de la escuela, porque no estaba la directora, él trató de llamar al personal que había ido a vacunar pero no se si tuvo respuesta o no", agregó sobre el momento en el que descubrió lo sucedido.

Por recomendación de otra docente, Lorena llevó a la pequeña al hospital de Centenario, pero allí no la quisieron atender, le respondieron que si la niña presentaba síntomas graves, la llevara pero que hasta ese entonces no la podían revisar.

Esa noche, Maylis tuvo fiebre y comenzaron los dolores que aún persisten. "Estaba como engripada, con dolor en las articulaciones". Fue por eso que la madre logró que desde el vacunatorio le consiguieran un turno en el hospital. "La pediatra me dijo que no se sabía que consecuencias le va a traer a la nena, que la iba a monitorear", contó la madre.

"Gracias a Dios ya no tuvo temperatura, pero todos estos días en la noche hizo picos de temperatura, mucho cansancio, tuvo dolor en las manos. Su dolor de cabeza y en las articulaciones sigue, su cansancio sigue y tiene poco apetito. Es una nena de 7 años que es activa y hoy está muy decaída", agregó sobre el estado de salud actual de la nena.

Sobre lo sucedido, la madre denuncia que no consiguió demasiadas explicaciones: "me dijeron que fue algo erróneo y yo me tenía que quedar con eso. Es como que están esperando a ver si pasa, pasa. Nadie me dio una explicación".

"Fue un error programático"

RÍO NEGRO consultó sobre el caso de la niña vacunada dos veces en menos de una semana y se señaló que se trató de un error al no poder consultar los sistemas porque estaban caídos. Además se indicó que se está haciendo todo lo que corresponde para el caso.

Matías Neira, director de Atención Primaria de la Salud y a cargo de la campaña de vacunación señaló: "básicamente lo que sucedió fue que el equipo de Salud cuando fue a vacunar a la escuela tenía la autorización de los padres de la menor para ser vacunada y en el momento que se está haciendo la vacunación no había posibilidad de chequear la vacunación de la menor, que es lo que se hace habitualmente, porque estaban caídos los sistemas. Teniendo la autorización en la mano, el equipo de salud se manejó como corresponde. No avanzaron sobre la vacunación sin tener la autorización en la mano".

Y agregó: "coincidió que se vacunó en un centro de Salud, pero hubo un encadenamiento de situaciones que generaron que se vacunara porque no hubo posibilidades de chequear el registro. Si no tuviese la autorización en la mano no se hubiese vacunado y no hubiese sucedido esto que se reporta como un error programático".

Sobre las consecuencias de la doble vacunación en un plazo que no es el que está indicado, Neira aseguró que no se esperan consecuencias graves y que "la menor está en seguimiento, estamos en contacto con la pediatra y en ese sentido se está haciendo todo lo que corresponde cuando ocurre una situación como esta que no es algo que no suceda cuando se hace la aplicación de vacunas".