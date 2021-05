Denver de Campazzo reaccionó y empató la serie ante Portland

Denver Nuggets, equipo del argentino Facundo Campazzo, reaccionó y venció 128-109 a Portland Trail Blazers. De esta manera emparejó la serie de primera ronda de playoffs en la Conferencia Oeste a un triunfo por lado.



Los Nuggets, terceros clasificados en el Oeste, se tomaron, así, revancha de la derrota sufrida en el primer partido.



El serbio Nikola Jokic fue quien guio el triunfo. El pívot tuvo una jornada muy efectiva con 38 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias, mientras que Michael Porters Jr. le secundó con 18 tantos. Facu también tuvo una jornada destacada con 12 puntos y seis servicios para anotación.



Portland, finalmente, no pudo sacar provecho a otra excelente actuación de Damian Lillard, quien tuvo un desborde ofensivo de altos quilates con 42 tantos y 10 asistencias.



La serie se muda ahora para Portland donde se llevará a cabo el tercer partido de esta serie al mejor de siete encuentros.

