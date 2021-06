Departamento de 9 mil dólares de alquiler y 180 mil pesos de expensas: qué dijo Luciana Salazar

Luciana Salazar estuvo en el centro de la polémica por algunas fotos del lujoso departamento al que recientemente se mudó. Luego de las repercusiones, la modelo decidió dar su versión y brindó un móvil a El Trece donde se refirió a su nuevo hogar.

Según la revista Gente, Luli alquila un piso por la suma mensual de US$ 9.000, y un agregado de 180.000 pesos de expensas por las dimensiones del departamento en el barrio porteño de Nuñez.

"Me mudé, pero ese no es mi departamento, salió cualquier cosa en las fotos; y menos mal, porque la verdad soy muy reacia a mostrar mi casa”, señaló la modelo al hablar en Los Ángeles de la Mañana.

También aclaró que sus fotos en Nordelta seguirán presentes en Instagram porque allí suele pasar los fines de semana.

“No me recupero todavía, no terminé y tengo todo encima, no descanso y el cuerpo me pasa factura”, comentó, al señalar que aún no ha podido terminar de ordenar su nuevo hogar.

La semana pasada Salazar bailó en La Academia de ShowMatch y contó que estaba contracturada por el estrés de la mudanza.