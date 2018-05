Básquet: arranca el Integración y se definen finalistas en la Liga Argentina

Propuestas atractivas, refuerzos de jerarquía y un torneo que se las trae. Así está planteado el Integración de mayores de básquet 2018, donde 16 equipo de Neuquén y Río Negro competirán por la gloria y un boleto para el próximo Federal.

Desde la organización se definió que los días sean viernes y domingo con las 22 y las 19 horas como horarios respectivos. La idea es que haya la mayor cantidad de gente posible en condiciones de asistir a los juegos.

Uno de los jugadores de calidad que llegó a la zona y seguirá en Cinco Saltos es Federico Pérez Da Rold. “Vale la pena quedarse porque hay varios equipos que mantuvieron la base. Va a ser un torneo competitivo, nos tocó una zona muy pareja”, comentó.

Por su parte, Facundo Zambrano encabeza el plantel de Biguá, de Neuquén Capital. “Es un torneo fuerte, bastante lindo, con buena organización. Estoy con todas las expectativas, bajan muchos jugadores del Federal a la zona así que hay que aprovechar. Tenemos muchas ganas de competir, que es lo más lindo. El torneo exige ponerse al nivel del resto”, afirmó.

Uno de los candidatos es Pérfora de Plaza Huincul. Fue el zonal que llegó más lejos en el Federal y siempre está en etapas decisivas de las ligas locales.

En este contexto, el presidente del Verde Oscar Claris habló de la situación de su club.

“Terminamos hace poco de jugar el Federal. Nos tocó un cruce a mi criterio injusto y no pudimos entrar entre los mejores ocho. Le dimos descanso al plantel luego de una temporada muy larga. Si no lo gramos posponer la primera fecha vamos a afrontarla con los juveniles”, sostuvo el dirigente. Claro que en el Barrio Uno tienen la iniciativa de presentar batalla ante cada desafío y este no será la excepción. “La idea es jugar el Integración con la base de siempre más algunos refuerzos”, comentó Claris. En cuantro a los nombres de Pérfora aparecen Ignacio Claris, Juan Fuentes, Julián Tapia, Matías Barberis, Manuel Navarro, Juan González y Carlos Sepúlveda.

Entre otros detalles, Independiente presentará dos equipos. En el Rojo está la base que jugó el Federal y el Blanco íntegramente compuesto por jugadores de formativas.

En otras novedades, David “Cusita” Oviedo jugará en Pacífico. Los regresos de Francisco Desimoni y Gabriel Ibargoyen, más la continuidad de Agustín Escalante, son las apuestas del Decano.

Paulo Messina se suma a Cipolletti, que seguirá con el equipo del Federal, a excepción de Ibargoyen, Seba Farías y Matías Arias.

Adolfo García Barros vuelve a Deportivo Roca, equipo que fue campeón del torneo amistoso disputado en los primeros meses de 2018. Del Progreso le dará continuidad al plantel que ya tenía.

Respecto del año pasado se sumaTiro Federal de Zapala, que comenzará su participación siendo anfitrión de Pérfora.