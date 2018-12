Según la prensa alemana, CR7 habría reconocido el abuso contra una modelo

El jugador de Juventus Cristiano Ronaldo habría reconocido el abuso sexual contra una modelo estadounidense en un hotel de Las Vegas en 2009, de acuerdo a documentos filtrados por la prensa alemana que sigue el caso que involucra al astro. Según lo informado por el periódico Der Spiegel, el bufet de abogados que asesora al futbolista habría alterado sus declaraciones iniciales para evitar que Ronaldo cumpla una condena por el aberrante delito.

Los periodistas del medio germano aseguran tener el primer cuestionario que se le hizo al jugador, apoyados en los documentos de los Football Leaks. Allí, sostienen, Ronaldo reconoció su culpabilidad ante su conjunto de letrados y aseguró que la joven Kathryn Mayorga dijo varias veces que no quería tener relaciones sexuales con él “ya que se acababan de conocer”. “Ella no quería hacerlo, pero se puso a disposición. Siguió diciendo que no, que no lo haga. Ella dijo que no y se detuvo varias veces. Después, ella dijo: ‘tú imbécil, me obligaste. Idiota. No soy como las demás’. Dije que lo siento”, habría declarado el futbolista en el relato inicial que dio en septiembre a su bufete. Sin embargo, la confesión habría sido cambiada para el mes de diciembre, cuando se intercambiaron el documento entre los distintos abogados que lo acompañan.

Si bien Ronaldo no podía hacer declaraciones que dejaran asentada esa primera versión, como a través de correos electrónicos o memorándum, sus asesores legales si podían tomar notas de la entrevista que se le hizo cara a cara para defenderlo en su imputación, por lo que habría quedado ese registro.

De acuerdo a la certificación oficial, Ronaldo señaló que no tenía vinculación con la autoría del delito que se le acusa, ya que se habría tratado de una relación consentida. En caso de que estos documentos aparecidos sean reales, la situación judicial de Ronaldo se complicaría más. Mientras tanto, la causa permanece abierta y en manos de la Justicia estadounidense.