Con el foco puesto en Vaca Muerta, el estudio jurídico Marval integra a la firma regional Pujante Hernaez

La medida busca acompañar a clientes actuales y futuros en "una de las etapas más relevantes de la industria energética argentina". Foto: gentileza.

Marval O’Farrell Mairal, uno de los estudios jurídicos más importantes del país, anunció la integración de Pujante Hernaez, una firma con más de veinte años de trayectoria asesorando a la industria hidrocarburífera en la cuenca. La operación apunta fortalecer su presencia en Neuquén y Río Negro, donde el desarrollo de Vaca Muerta impulsa el crecimiento del sector energético en Argentina.

Según se destacó, los socios fundadores de Pujante Hernaez, Ignacio J. Pujante y Natalia Hernaez Galarraga, participaron en distintos hitos del desarrollo no convencional en la región y conocen en profundidad «tanto el negocio como a sus protagonistas».

Bajo el concepto «Marval en Neuquén: conocimiento local, escala nacional«, Marval indicó que está armando una plataforma legal que busca combinar la presencia territorial, el conocimiento de la cuenca y las relaciones regionales del equipo entrante, con la marca, las especialidades, la experiencia transaccional y su posicionamiento internacional.

El resultado ofrece la capacidad full-service para acompañar todo el ciclo de inversión y operación y los desafíos del sector: M&A, financiamiento, marco regulatorio, ambiental, laboral, tax, infraestructura, litigios, compliance y contratos.

«Con esta integración fortalecemos nuestra presencia en un sector estratégico para el futuro argentino», señaló al respecto el Chairman de Marval O’Farrell Mairal, Gustavo Giay.

«Es una operación clave que combina lo mejor de dos mundos: un equipo altamente profesional y especializado, con una trayectoria reconocida en la cuenca, y la escala de Marval, que constituye una opción inmejorable para quienes hacen negocios en la Argentina. De esta forma estamos mucho más cerca de quienes están transformando el mapa productivo del país, con una propuesta de servicio cada día más integral y cercana a sus necesidades», añadió.

Ignacio Pujante, por su parte, expresó: «Sumarnos a Marval es dar un salto de escala sin perder lo que nos define: el conocimiento de la cuenca y el trato cercano con quienes hacen Vaca Muerta todos los días».

«Fuimos pioneros en asesorar a la industria en Vaca Muerta. Integrarnos a Marval es la forma natural de seguir creciendo y acompañando a nuestros clientes con toda nuestra experiencia local y con la fortaleza de un estudio líder», agregó Natalia Hernaez Galarraga.

A partir de la reciente integración, la firma aseguró que busca seguir los pasos del desarrollo de Vaca Muerta y posicionarse para acompañar a clientes actuales y futuros en «una de las etapas más relevantes de la industria energética argentina».