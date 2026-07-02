Fernando Gago volvió a dirigir tras su operación y dejó una emotiva reflexión: «Tengo una segunda oportunidad»

Fernando Gago volvió a dirigir a Universidad de Chile después del infarto agudo de miocardio que sufrió hace dos semanas y dejó una de las reflexiones más conmovedoras de su carrera. Tras la derrota por 1-0 ante Unión La Calera por la segunda fecha de la Copa Chile, el entrenador argentino habló por primera vez sobre el episodio.

La conferencia de prensa comenzó con una pregunta alejada de lo futbolístico. Una periodista le transmitió la preocupación que había generado su estado de salud y destacó el espíritu con el que afrontó el difícil momento. Gago escuchó atentamente, tomó aire y decidió responder antes de dar vuelta la página.

Fernando Gago volvió al banco de suplentes de la U. de Chile tras terminar su recuperación y así explicó en conferencia de prensa su estado de salud. pic.twitter.com/lfT9N3sYVS — SportsCenter (@SC_ESPN) July 2, 2026

«Le voy a responder una vez para que quede claro y tratar de no seguir hablando de esto», comenzó el entrenador de 40 años. El exBoca contó que aquel jueves amaneció con una molestia que atribuyó a un problema muscular, producto de la tos o de haber dormido en una mala posición.

«Nunca pensé que era lo que tenía. Si hubiese sabido desde el principio que era algo tan grave, me habría hecho estudios por la mañana», reconoció y luego explicó que, a pesar del malestar, decidió dirigir el encuentro frente a O’Higgins porque entendía que debía acompañar al plantel.

«Tenía muy claro lo que significa esta profesión. El futbolista y el entrenador se pierden muchas cosas familiares. Era un partido en el que creía y necesitaba estar. Mi mujer me insistió durante todo el día para que me hiciera un estudio. Le dije que después del partido sí lo iba a hacer», recordó.

Una vez finalizado el triunfo por 2-0, se dirigió a un centro médico sin sentir un empeoramiento en su estado. «Cuando terminé el partido me sentía igual que durante todo el día. Los primeros estudios dieron bien, pero el último dio mal. Ahí me enteré de la noticia: tenía una arteria tapada«, relató.

El entrenador agradeció la rápida intervención médica y admitió que todavía procesa todo lo que vivió. «Estoy muy agradecido con los médicos, con la clínica y con la atención que recibí. Fue todo muy rápido. Creo que todavía no caigo«, expresó.

«Pasaron muchas cosas por mi cabeza. Mis hijos, mi mujer, mi familia. Soy joven, tengo una segunda oportunidad para poder seguir viviendo», afirmó.

Desde la semana pasada, Gago retomó progresivamente sus actividades en Universidad de Chile. Primero siguió los entrenamientos y los partidos a distancia y luego volvió al Centro Deportivo Azul para reincorporarse al trabajo cotidiano.

«Son cosas importantes de la vida que pasan a un primer plano cuando menos lo esperás. Nunca imaginé que me podía pasar», reconoció. Antes de cerrar el tema, dejó un momento distendido. Consultado sobre si cambiaría algunos hábitos, aseguró entre risas que hay uno al que no piensa renunciar. «El café no se va a dejar. Con este frío…», bromeó.

La vuelta de Gago al banco no estuvo acompañada por un resultado positivo. Universidad de Chile perdió 1-0 ante Unión La Calera en el Estadio Nacional y estiró una racha adversa frente a ese rival, al que no vence desde hace cinco partidos.