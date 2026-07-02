Acueducto en Cipolletti: Río Negro retomó la megaobra que llevará agua potable a 11 barrios en zona norte

El Gobierno de Río Negro avanza con la ejecución del nuevo acueducto para la zona norte de Cipolletti, una obra que permitirá ampliar el acceso al agua potable en 11 barrios, fortalecer el sistema de distribución y acompañar la expansión de la ciudad.

El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler recorrieron los trabajos, que se ejecutan con financiamiento provincial luego de que el proyecto quedara inconcluso tras la paralización de los fondos nacionales.

Foto: Gobierno de Río Negro.

«El crecimiento de la ciudad trae nuevos desafíos, y uno de los más importantes es garantizar que cada familia tenga agua en cantidad y con la presión que necesita«, afirmó Weretilneck.

El mandatario agregó que la intervención permitirá mejorar el servicio para 2.750 familias y, al mismo tiempo, dejar preparada la infraestructura para responder al desarrollo urbano de los próximos años.

«Estamos llevando adelante una obra fundamental: el nuevo acueducto que mejorará el servicio para 2.750 familias de 11 barrios y, al mismo tiempo, dejará preparada la infraestructura para acompañar el crecimiento de una ciudad que proyecta seguir expandiéndose«, sostuvo.

Qué incluye la obra del nuevo acueducto en Cipolletti

El proyecto contempla la recuperación del sistema de filtrado, la readecuación de estaciones de bombeo, la construcción de un nuevo acueducto de refuerzo, nuevas redes de distribución y conexiones domiciliarias.

La intervención permitirá ampliar el acceso al agua potable en los barrios Alameda, Cuatro de Agosto, Dos de Febrero, Diez de Febrero, Nueva Esperanza, Las Cabañitas, Las Hortensias, Fuerte Apache, Juventud y Desarrollo, Obrero A y Obrero B.

Además, prevé la ejecución de 31 kilómetros de cañerías y 2.579 conexiones domiciliarias, lo que permitirá mejorar el servicio para miles de familias del sector norte de la ciudad.

Gentileza de ARSA.

La infraestructura también busca acompañar el crecimiento urbano

En diálogo con este medio durante la presentación de la obra, el intendente Rodrigo Buteler destacó que el acueducto tendrá un impacto que trasciende a los barrios beneficiados en esta etapa. «Es un acueducto que le da previsibilidad de crecimiento para 100.000 personas a la ciudad de Cipolletti, en función de todo lo que está pasando en la provincia, con financiamiento provincial», señaló.

El jefe comunal explicó además que la obra incluye la red de distribución para 11 barrios que hasta ahora registraban inconvenientes con la presión del servicio. «También resolvemos esta situación», afirmó.

El presidente de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, había explicado a este medio que la obra forma parte de un proyecto integral que también contempla la ampliación de la planta potabilizadora, lo que permitirá incrementar en un 25% la capacidad de producción de agua potable.

Según detalló, la primera etapa posibilitará incorporar unos 2.500 usuarios al sistema y generará capacidad para abastecer a alrededor de 10.000 usuarios en el futuro.