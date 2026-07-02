Sesiona el Deliberante de Neuquén: se vota la regulación de las pantallas publicitarias

«No queremos apurar el tema, no todos los concejales participaron de la redacción», dijo la presidenta de la comisión de Legislación, Vicoria Fernández (MPN) al explicar que luego de casi dos años de trabajo para la formulación de nuevo código contravencional, el despacho tomará hoy estado parlamentario. Pero se votará el 30 de julio, en la próxima sesión.

Según los acuerdos políticos de la reunión parlamentaria de ayer, el proyecto que se votaría sobre tablas hoy en la sesión que inicia a las 11, es el que fija las condiciones de las pantallas publicitarias que comenzaron a proliferar por las principales avenidas y esquinas de la ciudad.

El nuevo código contravencional cambiará la modalidad de trabajo de los dos juzgados de Faltas que funcionan en la ciudad. Modificará en un solo parámetro la medida fiscal para fijar las multas, buscará digitalizar los reclamos y respuestas en las presentaciones contravencionales y establecerá pautas más fuertes ante conductas contra el ambiente y la convivencia, al tiempo que permitirá la mediación como una modalidad de resolución de conflictos.

La normativa se elaboró en la Comisión de Legislación con participación especial, que incluyó al personal de los juzgados municipales y de áreas de Ejecutivo, como Inspección, Obras Particulares, Medio Ambiente, Comercio y Bromatología, entre otras.

Entre otras declaraciones trabajadas en comisión, se destacará la labor periodística y trayectoria comunicacional del conductor Francisco Pancho Casado, de la locutora Carmen San Martín y la periodista Rosana Rins, por su desempeño profesional en el Diario Río Negro.

De otra comisión, se votará la extensión de beneficios para taxistas y remises con modelos 2016 (que deberían cambiar modelo de vehículo este año) para que puedan circular hasta el primer semestre de 2027, mientras que las unidades fabricadas en 2017 y 2018 también tendrán prórrogas excepcionales hasta fines del año próximo.

Hoy será derivada para el tratamiento en comisión, el proyecto del Ejecutivo que reglamenta las ferias que se llevan a cabo en hoteles, casinos y espacios privados, con la modalidad de show room.