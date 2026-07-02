Cambios en la Carta Orgánica del BCRA: punto por punto las modificaciones que quiere Javier Milei

El Gobierno impulsará una reforma de la normativa que regula el funcionamiento del BCRA con el objetivo de restringir la asistencia financiera al Tesoro y reforzar el mandato de preservar el valor de la moneda.

El presidente Javier Milei anunció este miércoles que planea enviar al Congreso un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La noticia se conoció tras haber reunido a la tropa libertaria del Congreso en Casa Rosada.

Fuentes oficiales confirmaron que el oficialismo buscará ingresar el proyecto por la Cámara Alta, por lo que el jefe de Estado dialogó en un apartado con la senadora y jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.

Según explicó el Gobierno, el objetivo central de la reforma es impedir que el Banco Central pueda financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y fortalecer su independencia. La propuesta forma parte del paquete de proyectos legislativos que Milei presentó durante una reunión con legisladores oficialistas en Casa Rosada.

La Carta Orgánica del Banco Central: punto por punto

La Carta Orgánica del Banco Central es la ley que establece la estructura, las funciones y los objetivos de la entidad encargada de la política monetaria y financiera del país. También determina cuáles son sus facultades y los límites de su actuación frente al Poder Ejecutivo.

La normativa vigente fue modificada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esa reforma amplió los objetivos del organismo, que además de preservar la estabilidad monetaria pasó a promover la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Otro de los cambios introducidos entonces permitió que el Banco Central asistiera financieramente al Tesoro Nacional mediante adelantos transitorios y otras herramientas previstas por la ley. Ese mecanismo es el que el Gobierno de Milei busca eliminar al considerar que favorece la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal.

Banco Central de la República Argentina.

En su planteo, la administración nacional pretende que el objetivo prioritario del Banco Central vuelva a ser exclusivamente la preservación del valor de la moneda, limitando la posibilidad de que intervenga para financiar el gasto público. De esa manera, busca consolidar un esquema de mayor disciplina monetaria y fiscal.

El proyecto aún debe ser enviado al Congreso para su tratamiento legislativo. Si prospera, implicará una modificación de una de las principales leyes que regulan el sistema financiero argentino y redefinirá el alcance de las funciones del Banco Central en relación con la política económica del Estado.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que presentará Javier Milei

La presidenta de la autoridad monetaria en ese entonces, Mercedes Marcó del Pont, impulsó una serie de reformas; en especial, se detallan distintos mecanismos para asistir al Tesoro mediante la emisión monetaria.

«El BCRA podrá hacer adelantos transitorios al Gobierno nacional hasta una cantidad equivalente al doce por ciento (12%) de la base monetaria, constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la República Argentina, en cuentas corrientes o en cuentas especiales», señala el artículo 20.

En el mismo se indica que podrá adelantar un 10% extra de los recursos en efectivo que el Gobierno «haya obtenido en los últimos doce meses», y ese monto deberá ser devuelto dentro de los doce meses de efectuados. «Si cualquiera de estos adelantos quedase impago después de vencido aquel plazo, no podrá volver a usarse esta facultad hasta que las cantidades adeudadas hayan sido reintegradas», detalla el artículo.

Si bien todavía no se conocen mayores detalles sobre la modificación anunciada esta tarde, la misma buscará reducir la capacidad de emisión monetaria del BCRA.

«La bruta de Marcó del Pont a un instrumento de política económica le asignó cinco objetivos. Si uno lee la Carta Orgánica actual, por cualquier motivo puede emitir dinero. Así estábamos, nos dejaron plantados una hiper», expresó.

Con información de NA