El mapa de la ola polar: hay 17 provincias con alerta por frío extremo, qué pasa en la Patagonia

El invierno paró los termómetros en gran parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo que abarca a 17 provincias, consolidando un escenario de heladas generales y marcas térmicas mínimas rigurosas que modifican la rutina diaria desde la Patagonia hasta el norte del país.

Las marcas ambientales previstas para las próximas horas encendieron los sistemas de prevención sanitaria. Los especialistas advierten que este nivel de frío genera un efecto leve a moderado sobre la salud, incrementando los riesgos estacionales, por lo que resulta indispensable reforzar los cuidados en los sectores más vulnerables de la población.

El mapa del frío: las provincias bajo alerta amarilla por temperaturas extremas este jueves 2 de julio

La masa de aire polar cubre de forma simultánea a los principales centros urbanos y productivos del país. Las jurisdicciones afectadas por las temperaturas extremas son:

Patagonia: Neuquén , Río Negro y Chubut .

, y . Región Pampeana y Centro: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Entre Ríos.

Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Entre Ríos. Cuyo y Noroeste: Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y un sector de Jujuy.

Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y un sector de Jujuy. Noreste: Corrientes y Misiones.

Los médicos comunitarios recuerdan que el frío prolongado puede resultar peligroso para los denominados grupos de riesgo, sector que integran los niños, las personas mayores de 65 años y todos aquellos pacientes que conviven con enfermedades crónicas respiratorias o cardíacas.

Zonda, viento cordillerano y granizo en el resto del país este jueves

El reporte oficial del SMN detalla que la inestabilidad de la jornada no se limita de forma exclusiva a las bajas temperaturas, ya que coexisten otros frentes adversos en diferentes puntos del mapa: