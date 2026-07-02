El mapa de la ola polar: hay 17 provincias con alerta por frío extremo, qué pasa en la Patagonia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió la advertencia por marcas térmicas severas en casi todo el país. La Patagonia norte transita jornadas de heladas generales con efectos en la salud. En paralelo, rigen alertas por viento Zonda en el norte y tormentas con granizo en el Litoral. Mirá las zonas afectadas.
El invierno paró los termómetros en gran parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo que abarca a 17 provincias, consolidando un escenario de heladas generales y marcas térmicas mínimas rigurosas que modifican la rutina diaria desde la Patagonia hasta el norte del país.
Las marcas ambientales previstas para las próximas horas encendieron los sistemas de prevención sanitaria. Los especialistas advierten que este nivel de frío genera un efecto leve a moderado sobre la salud, incrementando los riesgos estacionales, por lo que resulta indispensable reforzar los cuidados en los sectores más vulnerables de la población.
El mapa del frío: las provincias bajo alerta amarilla por temperaturas extremas este jueves 2 de julio
La masa de aire polar cubre de forma simultánea a los principales centros urbanos y productivos del país. Las jurisdicciones afectadas por las temperaturas extremas son:
- Patagonia: Neuquén, Río Negro y Chubut.
- Región Pampeana y Centro: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Entre Ríos.
- Cuyo y Noroeste: Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y un sector de Jujuy.
- Noreste: Corrientes y Misiones.
Los médicos comunitarios recuerdan que el frío prolongado puede resultar peligroso para los denominados grupos de riesgo, sector que integran los niños, las personas mayores de 65 años y todos aquellos pacientes que conviven con enfermedades crónicas respiratorias o cardíacas.
Zonda, viento cordillerano y granizo en el resto del país este jueves
El reporte oficial del SMN detalla que la inestabilidad de la jornada no se limita de forma exclusiva a las bajas temperaturas, ya que coexisten otros frentes adversos en diferentes puntos del mapa:
- Alerta por viento Zonda: Afecta de forma directa a Salta. El fenómeno genera un ambiente seco, visibilidad reducida y un repentino aumento térmico previo al ingreso del frente frío.
- Vientos fuertes en altura: Rigen advertencias amarillas para las zonas de cordillera y precordillera de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán, donde se esperan ráfagas que pueden desestabilizar estructuras ligeras.
- Tormentas con granizo: La provincia de Misiones enfrenta un panorama opuesto, bajo alerta por tormentas intensas que pueden incluir la caída de piedra y abundante caída de agua en períodos cortos.
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