Rescataron con vida a Hernán Gil: estuvo más de una semana bajo los escombros que dejaron los terremotos en Venezuela

Venezuela celebra otro milagro: Hernán Gil fue rescatado con vida este 2 de julio. El hombre pasó más de una semana atrapado entre los escombros que dejaron los terremotos y después de un arduo trabajo, los rescatistas lograron extraerlo para ponerlo a salvo.

El operativo para alcanzar a Hernán se extendió durante 114 horas ininterrumpidas y finalmente, la Cruz Roja Costarricense confirmó su hallazgo en redes sociales: «¡Hernán está afuera!». Según la información difundida, el hombre fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja Venezolana hacia un centro médico.

El milagroso rescate de Hernán Gil

Hernán Gil trabajaba como seguridad cuando los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron el derrumbe del edificio donde se encontraba. El hombre quedó atrapado en la garita de seguridad, bajo toneladas de concreto, en un espacio al que los rescatistas solo pudieron ingresar después de una excavación lenta y controlada ya que todo corría riesgo de un nuevo colapso.

El avance, según lo detallado, fue milimétrico. Se centraron en las tareas sin interrupción, equipos internacionales de búsqueda y rescate (USAR) con el objetivo de no solo llegar a él, sino de mantener estable la estructura mientras se abría paso entre los escombros.

Bomberos de Chile difundieron imágenes este jueves a la madrugada donde mostraron a Hernán consciente dentro del reducido conducto abierto que saba hacia su ubicación. Los rescatistas le pidieron que mire a la cámara y durante unos segundos, el silencio dominó la escena, pero la esperanza resurgió cuando el hombre levantó la cabeza y respondió.

Esa fue la señal definitiva: el operativo se concentró en sostener la ventana de supervivencia. Los equipos lo mantuvieron hidratado y alimentado durante las horas que continuaban retirando el material con extrema precaución.

𝗥𝗘𝗦𝗖𝗔𝗧𝗘 | El equipo USAR Bomberos de Chile (BoCH) continúa las labores de rescate de Hernán, venezolano que se encuentra atrapado con vida en un edificio derrumbado.



El rescate está siendo liderado por el equipo chileno, que ha estado trabajando con equipos USAR de… pic.twitter.com/qKmTbtiAFG — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) July 2, 2026

La extracción final se realizó después de 114 horas de trabajo continuo desde que fue localizado con vida.

El anuncio del rescate fue difundido por la Cruz Roja Costarricense, que celebró el desenlace y confirmó su traslado inmediato en una ambulancia. Hasta el momento, no se informó oficialmente su estado de salud.

Última Hora

¡Hernán está afuera!



Tras 114 horas de esfuerzo ininterrumpido y más de siete días después de los terremotos, Hernán ha sido rescatado y ya se encuentra en una ambulancia de la Cruz Roja Venezolana.



¡Lo hemos logrado! pic.twitter.com/NQDwDljrvj — Benemérita Cruz Roja Costarricense (@CruzRojaCRC) July 2, 2026

El caso de Hernán Gil se convirtió en uno de los últimos grandes operativos de rescate activos dentro de la respuesta internacional al terremoto en Venezuela. Los sobrevivientes se mantienen en vilo mientras más de 3.000 rescatistas de 29 países siguen participando en las tareas de búsqueda en una fase crítica.

Con información de Infobae