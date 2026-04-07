10 fotos de la victoria de Boca en el debut de la Copa Libertadores

Boca logró un gran triunfo ante la Universidad Católica, por 2-1 y tuvo el mejor debut en la Copa Libertadores, luego de una ausencia de tres años en la fase de grupos. El equipo de Claudio Úbeda tuvo buenos momentos y justificó la victoria, con un gol en cada etapa. En el cierre llegó el descuento y el típico sufrimiento de la máxima competencia internacional. Acá las mejores fotos del duelo disputado en Santiago.

La primera fomración copera del 2026. (AFP)

Minuto 13. Primer gol del Xeneize en la máxima competencia continental. (FBaires)

El Xeneize estuvo acompañado por 2.000 hinchas en Chile. (AFP)

El partido se picó a los 7′ del primer tiempo. Por suerte no pasó a mayores….(FBaires)

Así lo festejó Úbeda, que atraviesa un buen momento en el banco Xeneize. (AFP)

Atajada clave de Brey, con el partido 1-0. A los cinco minutos llegó el segundo de Boca. (AP)

Luego de una gran jugada colectiva, Bareiro extendió su racha goleadora en Boca. (AFP)

Milton Delgado fue uno de los puntos altos del equipo argentino. (AP)

Aranda tuvo su debut copero. No participó tanto del juego, pero fue clave en el segundo gol. (FBaires)