10 fotos de la victoria de Boca en el debut de la Copa Libertadores
Las mejores imágnes en los lentes de AP, AFP y FBaires.
Boca logró un gran triunfo ante la Universidad Católica, por 2-1 y tuvo el mejor debut en la Copa Libertadores, luego de una ausencia de tres años en la fase de grupos. El equipo de Claudio Úbeda tuvo buenos momentos y justificó la victoria, con un gol en cada etapa. En el cierre llegó el descuento y el típico sufrimiento de la máxima competencia internacional. Acá las mejores fotos del duelo disputado en Santiago.
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