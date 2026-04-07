Bayern Múnich derrotó a Real Madrid en el Bernabéu por los cuartos de final de la Champions

El duelo entre Real Madrid y Bayern Munich aparecía como el plato fuerte de la jornada y no defraudó. En un partidazo, el conjunto alemán se impuso por 2-1 en el Santiago Bernabéu y quedó bien posicionado de cara a la clasificación a las semifinales de la Champions League.

El equipo bávaro comenzó mejor y antes de los 10 minutos tuvo una chance clarísima: tras un centro de Joshua Kimmich, la pelota le quedó servida a Dayot Upamecano en el área chica, pero el defensor falló en la definición y el local se salvó.

Minutos después se dio el primer capítulo del duelo entre Manuel Neuer y Kylian Mbappé: el francés definió de zurda tras una asistencia de Arda Güler, pero el arquero achicó y contuvo el remate. Poco más tarde, el alemán volvió a lucirse ante un intento de Vinícius Júnior.

El partido era de ida y vuelta. Serge Gnabry tuvo otra oportunidad clara tras un error en la salida del Madrid, pero su remate fue despejado. En la contra, Mbappé volvió a encontrarse con Neuer, que ganó otro duelo clave.

El marcador se rompió a los 40 minutos, cuando Luis Díaz abrió el pie tras una gran jugada colectiva que incluyó una pared entre Gnabry y Harry Kane, y puso el 1-0 para Bayern.

¡¡CLARO GUAJIRO!! LUCHO DÍAZ SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ TRAS UNA GRAN JUGADA PARA EL 1-0 DE BAYERN MUNICH VS. REAL MADRID.



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Golpe inmediato en el complemento

El conjunto alemán amplió la ventaja a los 20 segundos del segundo tiempo. Tras una pérdida de Alvaro Carreras luego del saque desde la mitad de la cancha, Michael Olise encaró de derecha a izquierda, asistió a Kane y el inglés la colocó desde afuera del área para el 2-0.

¡¡LA VERDADERA MÁQUINA BÁVARA!! BAYERN RECUPERÓ TRAS EL SAQUE DEL MEDIO DEL REAL MADRID Y HARRY KANE MARCÓ EL 2-0 EN EL BERNABÉU.



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Real Madrid reaccionó y tuvo su chance más clara a los 15 minutos, cuando Vinícius quedó mano a mano tras un error de Upamecano, pero su definición se fue apenas desviada.

El descuento llegó a los 28 minutos: Trent Alexander-Arnold envió un centro rasante al segundo palo y Mbappé empujó la pelota para el 2-1, pese a la buena reacción de Neuer que casí logra atajarla.

¡¡KIKIIIIII!! Real Madrid VOLÓ, el reloj avisó y Mbappé marcó el 1-2 vs. Bayern Munich.



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En el tramo final, ambos equipos generaron situaciones, pero el resultado no se modificó. Bayern Múnich se llevó un triunfo clave en Madrid y ahora definirá la serie el próximo 15 de abril en el Allianz Arena.

Arsenal se llevó un triunfazo de Portugal

Tras la dura caída ante Southampton, equipo de segunda división, en los cuartos de final de la FA Cup, el conjunto de Mikel Arteta se repuso y derrotó por 1-0 a Sporting de manera agónica en Portugal.

Luego de un 0-0 al descanso, los Gunners avisaron a los 19 minutos del complemento: Martín Zubimendi marcó un golazo desde afuera del área, pero fue anulado por offside previo de Viktor Gyökeres.

Cuando parecía que el encuentro terminaba en empate, apareció Kai Havertz en tiempo adicional. Gabriel Martinelli recibió sobre la izquierda, dejó a dos rivales en el camino y asistió al alemán, que controló con la derecha y definió con su pierna inhábil para sellar el triunfo en el cierre.

¡¡LA COBRA KAI PARA GANARLO EN EL FINAL!! HAVERTZ RECIBIÓ UNA ASISTENCIA TOP DE MARTINELLI Y MARCÓ EL 1-0 AGÓNICO DE ARSENAL ANTE SPORTING CP EN LA IDA.



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La serie se definirá el próximo miércoles 15 de abril en Londres, donde el conjunto inglés intentará sostener la ventaja ante su gente.

Este miércoles 8 de abril continuará la acción con dos duelos de alto voltaje: Barcelona recibirá a Atlético de Madrid, mientras que Paris Saint-Germain será local frente a Liverpool. Ambos encuentros se jugarán desde las 16 (hora argentina).