20 mil personas acompañaron a la Selección Argentina en la práctica abierta: el probable equipo vs. Angola

Este jueves, la Selección Argentina realizó una práctica multitudinaria en la previa al amistoso frente a Angola. La albiceleste entrenó en el estadio Martínez Valero de Elche y más de 20 mil personas se hicieron presentes. El furor había comenzado el miércoles, cuando estalló la web donde las personas sacaron su entrada.

El más ovacionado de la tarde española fue Lionel Messi, que recibió un gran cariño de sus fanáticos. El entrenamiento abierto llegó en la tercera jornada de trabajo. Primero, los dirigidos por Scaloni tuvieron acción en el gimnasio, para luego tocar el verde césped. La práctica comenzó con trabajos tácticos, que duraron alrededor de 15 minutos, para después cerrar con un futbol reducido entre dos equipos.

Quien no se iba a perder este evento era Cristián Bragarnik, reconocido representante del futbol argentino y accionista del Elche. Al inicio del entrenamiento, el empresario recibió una camiseta del club, ante el delirio de los presentes.

La probable formación de Argentina

En la fecha FIFA de noviembre, la Selección Argentina solo disputará un amistoso y no dos como sucede habitualmente. El partido será este viernes a las 13 en Angola frente al combinado local. Este encuentro cerrará el año para Scaloni y sus dirigidos.

Scaloni piensa un equipo con la mayoría de titulares. La principal novedad de los once es que no atajará el Dibu Martínez. El encargado de cuidar los palos será Gerónimo Rulli. De gran nivel en el Marsella, el ex Estudiantes estará desde el inicio. Además, Walter Benítez podría sumar minutos en el complemento.

En defensa habrán dos sorpresas: Juan Foyth estará desde el arranque, ante las ausencias de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Otro que tendría una oportunidad sería Marcos Senesi, que pelea su lugar con Nicolás Otamendi.

Ya en el mediocampo y delantera habría solo una novedad: la inclusión de Giovani Lo Celso. El futbolista del Betis jugará el último amistoso, ante la baja de Enzo Fernández y la no convocatoria de Leandro Paredes.

El probable equipo sería: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Angola, el rival inédito de la Scaloneta

Como suele suceder hace algunos años, la Selección Argentina no tiene grandes rivales en los amistosos. No es la excepción con Angola, que no jugará el próximo mundial. El próximo desafío de la albiceleste quedó afuera en la primera ronda de las eliminatorias africanas, donde obtuvo el cuarto puesto.

A lo largo de la historia de los mundiales, solo tuvieron una participación en la máxima cita mundialista: Alemania 2006. Las Palancas Negras esperan con ansias este duelo, ya que durante esta semana se celebra 50 años de la independencia de Portugal. Es tanta la alegría que el valor de las entradas para el partido es de un dólar. Se espera que más de 40 mil personas estén presentes en el encuentro que marcará un antes y un después para Angola.