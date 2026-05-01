Neuquén celebra su día oficial en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires: cuándo es

Neuquén protagonizará su jornada especial este domingo 3 de mayo en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FILBA 2026) en La Rural. La propuesta de la provincia se agrupa bajo el lema regional «Patagonia, Territorio Literario».

La iniciativa forma parte de un stand unificado del Ente Cultural Patagonia. Con una marcada impronta federal, la jornada sirve de escenario para la exposición de obras emblemáticas y el diagnóstico del sector editorial. Además, brinda un respaldo institucional sólido a los escritores locales.

La comitiva incluye a 115 autores, 27 editoriales y más de 1.800 ejemplares de producción neuquina. El evento contará con una agenda de obras de diversos géneros: espiritualidad, historia, poesía, narrativa infantil y novela; una amplia oferta de sellos independientes y producciones regionales.

Agenda de actividades de Neuquén en la Feria del Libro de Buenos Aires

El Día de Neuquén iniciará el domingo a las 17 con la actividad “Mirá de dónde venimos”. Esta presentación literaria reúne narrativas y testimonios de personas mayores de Las Ovejas, bajo el impulso del municipio local.

A las 19 llegará el turno de “El brujo de las cordilleras”, obra de Manuel José Olascoaga que combina historia y ficción. Esta reedición del Fondo Editorial Neuquino (FEN) cuenta con la participación de Alicia Frischnechtk y representa el último libro de la colección patrimonial de la institución.

La actividad principal se desarrollará a las 20 en la Sala Horacio González del Pabellón Ocre. Allí se mencionarán las diversas Ferias del Libro de la provincia para resaltar el valor de cada encuentro local en la identidad neuquina. El cierre al público será a las 21 con la asistencia de escritores y autoridades.

En la jornada se expondrá también un diagnóstico exhaustivo del sector editorial que abarca tanto firmas independientes como comerciales. Este relevamiento facilita el diseño de políticas públicas para un sector que funciona como motor de desarrollo.

En el encuentro se destacará el impacto de los programas de fomento que logran la profesionalización de los escritores locales. El rol del FEN resulta fundamental como pieza clave para la edición y difusión del patrimonio literario provincial.

La delegación oficial cuenta con la presencia de la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; la secretaria de Cultura, María José Rodríguez; y la subsecretaria de Cultura, Ana Bonet. Acompañan a las autoridades diversos intendentes y directores de Cultura de localidades neuquinas. La participación de senadores y diputados nacionales ratifica el carácter prioritario que la gestión otorga a las industrias culturales.

La Secretaría de Cultura subrayó el compromiso de la comunidad literaria. Esta presencia cumple con la Ley Nº3164/18, la cual promueve la difusión de obras de autores locales en ferias de relevancia nacional e internacional.