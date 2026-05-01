Tras despidos y cierres de oficinas del Correo Argentino en Río Negro, anuncian reincorporaciones

Se enviaron más de 300 telegramas de despido en todo el país. (Foto: archivo).

El conflicto en Correo Argentino sumó en las últimas horas un giro tras varios días marcados por despidos y cierre de sucursales en localidades de Río Negro y Neuquén. En la región, municipios confirmaron a Diario RÍO NEGRO la baja de servicios postales y trabajadores denunciaron cesantías.

Sin embargo, ayer por la noche la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECyT) informó un principio de acuerdo con la empresa para reincorporar a los despedidos y levantar el paro nacional previsto para el 4 y 5 de mayo.

El anuncio representó un cambio en medio de una semana de fuerte tensión sindical. Sin embargo, no despejó todas las dudas en Río Negro y Neuquén, donde todavía persiste incertidumbre por el futuro de varias oficinas y por la modalidad en la que podrían concretarse las reincorporaciones.

Los intendentes de Cervantes y Mainqué confirmaron a este medio que las sedes locales dejaron de funcionar, lo que obligó a trasladar paquetería y trámites a centros urbanos cercanos. Desde Correo Argentino, en tanto, defendieron las decisiones tomadas y sostuvieron que las desvinculaciones fueron medidas “individuales, justificadas y ajustadas a derecho”, además de asegurar que más del 90% de la operación continuó con normalidad en el país.

Por su parte, el referente gremial de trabajadores del Correo en Neuquén y Río Negro, Rafael Troppa, advirtió que la promesa de reincorporación no implica necesariamente volver a abrir las sucursales cerradas. “Hay que pelar para que esas oficinas se vuelvan a abrir porque la empresa puede decir mandar a los trabajadores a otro lado y los condena a pagar por el colectivo, viajes y traslados”, señaló.

Cerraron dos sedes de Correo Argentino en Río Negro

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro confirmó el cierre de la sede en la ciudad. «Hablé con el jefe de correo, lo despidieron y cerraron la oficina de Cervantes dejando a la ciudad sin este servicio fundamental. Similar a lo que alertamos el 8 de mayo del 2024, y que solo fue un susto… hoy se hace realidad».

Además informó que los paquetes de los usuarios fueron derivados a Roca y no han podido obtener ninguna respuesta oficial: «se llevaron todo correspondencia y paquetería a General Roca. Desde ayer estoy intentando comunicarme con jefes regional o alguien que nos de una respuesta oficial y no hemos logrado comunicarnos».

«Estamos muy preocupados y apelamos a que sea solo algo transitorio y se renueve atención», Claudia Montanaro, intendenta de Cervantes.

En ese contexto, el jefe del correo recientemente despedido en Cervantes, Miguel Ángel Lacuente -quien además era el único empleado y jefe de la sucursal- confirmó su despido y señaló que la situación se repite en otras localidades: «en Mainqué también fue despedido el jefe y se cerró la sucursal; en Huergo quedó una sola persona porque el cartero fue despedido».

El cierre de la sucursal en Mainqué fue confirmado por el intendente Miguel Petricio quien lamentó el escenario generado. La localidad quedó sin atención postal propia, por lo que los vecinos deberán trasladarse a otras ciudades para retirar encomiendas, enviar documentación o realizar trámites básicos.

Por su parte, en Huergo, la intendenta Silvia Penilla manifestó públicamente su rechazo al despido del cartero local y advirtió sobre la posibilidad de cierre. Señaló que el Correo es un servicio indispensable para familias, comercios e instituciones, y remarcó que la ciudad no puede retroceder en servicios ni depender de otras localidades para resolver gestiones cotidianas.

La postura oficial de Correo Argentino

En un comunicado oficial compartido a este medio, la empresa aseguró que no permitirá que “grupos minoritarios perjudiquen a millones de argentinos” y cuestionó las medidas de fuerza impulsadas por uno de los sectores sindicales.

Correo Argentino indicó que las desvinculaciones alcanzaron a unas 250 personas sobre una planta cercana a los 11.000 trabajadores y sostuvo que respondieron a incumplimientos graves de obligaciones laborales. También afirmó que la afectación del servicio se originó en retenciones de tareas que se extendieron durante más de 25 días.

Además, la firma señaló que conviven más de 90 sindicatos y cuatro federaciones dentro de la estructura laboral, y que solo una de ellas impulsó las acciones gremiales recientes. Según la empresa, la mayoría de la operatoria postal continuó funcionando normalmente durante el conflicto.

Correo Argentino también destacó que mantiene vigentes los acuerdos salariales cerrados el 19 de marzo y aseguró que atraviesa una etapa de consolidación, con resultados superavitarios en los últimos dos años.

Consultados por este medio sobre el futuro de las sedes clausuradas en Río Negro, la empresa no emitió opinión.

Incertidumbre entre los trabajadores y los usuarios de Correo Argentino

Desde la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt) advirtieron en diálogo con este medio que la medidano solo afecta a los trabajadores, sino también a los usuarios, especialmente en localidades más chicas que pierden servicios básicos.

«Tenemos en la zona doce despedidos y el cierre de la sucursal en Mainqué, Cervantes y Centenario”, señaló uno de los integrantes. En ese sentido, alertó que la situación afecta la autonomía de los pueblos, ya que obliga a los vecinos a trasladarse a otras ciudades para realizar trámites o retirar envíos.

Además, advirtió que no hay certezas sobre cómo continuará la prestación del servicio: «no está claro cómo se va a manejar la distribución. Las cartas, documentos y otros envíos todavía no tienen un esquema definido». Hasta ahora, esas tareas eran realizadas por el responsable de cada sucursal, lo que garantizaba el funcionamiento local.

Para el gremio, estas medidas implican también un incumplimiento hacia los usuarios. «Hay una falta de lealtad comercial desde el momento en que vos esperás que un servicio se cumpla en tu localidad y ahora te encontrás con esto”, sostuvo. Y remarcó: «No todo el mundo tiene disponibilidad de transporte o tiempo para trasladarse».