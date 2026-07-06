70-82, el score que eliminó a los neuquinos de la Liga Federal: Independiente también se despidió

Regatas se llevó una gran victoria de La Caldera y dejó a la zona sin aspirantes por el ascenso. (Archivo Oscar Livera)

A Independiente lo dejaron solo, pero tampoco pudo pasar la ronda inteconferencia en la Liga Federal de básquet. El Rojo perdió 82-70 en La Caldera, y Regatas de San Nicolás se quedó con la serie (2-1) para meterse en los cuartos de final nacionales, por uno de los ascensos a la Liga Argentina. De esta manera, el equipo capitalino siguió el camino de Centro Español, Pacífico y Pérfora.

Luego del categórico 79-49 del segundo partico quedó la sensación de que Independiente podía quedarse con la llave. Ocurrió todo lo contrario y el equipo de la provincia de Buenos Aires metió un triunfazo. Los parciales fueron 14-24, 28-45 y 53-57 para el final 70-82. Se dio el mismo marcador que en Plaza Huincul, donde Pérfora perdió con All Boys y de esta manera y el 1 y 2 del Sur, que tenían ventaja de localía, dijeron adiós.

Ferreyra, el nombre clave

Regatas salió con todo y sorprendió al Rojo. Después de quedarse con el primer parcial, tuvo dos minutos de furia y rápidamente alcanzó una ventaja de 20 (34-14) con un triple de Nicolás Ferreyra, el jugador del partido y dueño de 31 puntos. Con un buen pasaje de Julián Fedele (totalizó), el local achicó y quedó en partido.

En el cierre del tercer parcial apareció la dupla del perímetro, David Oviedo (goleador del Rojo con 23) y Drazen Sinigoj (16), para que, al fin, la diferencia baje a un dígito (52-44) y más tarde a sólo 4, en el cierre del parcial. Dos triples, uno de Ferreyra y otro de Omar Cantón, pusieron el juego 68-57 y ahí se empezó a cerrar la historia.

Sin representantes en la recta final

El año pasado, Pérfora llegó hasta la final y en 2024 fue Pacífico el que estuvo en la zona caliente y perdió en semifinales. Ahora, la ilusión se terminó muy rápido y habrá que poner manos a la obra para el nuevo PreFederal que comenzaría a fines de agosto.

Esta múltiple eliminación es preocupante para la zona, que perdió a sus representantes neuquinos (Español y Petrolero) en la Liga Argentina por la pandemia, y más adelante a Del Progreso. Queda claro que la pelea por el ascenso queda lejos y que en otras regiones hay niveles más altos y otros presupuestos. Seguramente vendrá un tiempo de análisis y, tal vez, haya un importante volantazo en la competencia.