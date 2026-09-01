Nuevos adicionales salariales para las fuerzas federales de seguridad: cuánto es y a quienes incluye

El Ejecutivo nacional oficializó un nuevo marco salarial para el personal de las fuerzas de seguridad federales. La normativa busca modificar la estructura de los incentivos salariales del sector público de seguridad.

A través de la publicación del Decreto 845/2026 en el Boletín Oficial, la medida establece la creación de una serie de suplementos adicionales destinados a remunerar tareas específicas, funciones de riesgo y destinos operativos estratégicos.

Entre los cambios principales se destaca la derogación del histórico plus por «Funciones de Prevención Barrial» y la incorporación de compensaciones ligadas a la custodia, vigilancia y tratamiento de personas privadas de la libertad consideradas de alto riesgo.

Con esta resolución, el Gobierno apunta a reordenar los ingresos de los efectivos en un esquema que combine actualización general con retribuciones focalizadas. No obstante, el texto oficial no precisa cuál será el costo fiscal total que implicará la aplicación de estos nuevos conceptos.

Nuevos adicionales salariales: de cuánto es y a qué sectores incluye

El esquema salarial contempla una recomposición que comienza con una suba del 6,9% a partir de septiembre y proyecta un incremento acumulado del 12,22% distribuido en tramos mensuales hasta diciembre.

En el caso de suplementos específicos, como la bonificación por Destino de Alta Complejidad para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el ajuste representa una mejora de hasta el 15% sobre el haber neto de las categorías más bajas.

Los nuevos adicionales salariales están destinados al personal en actividad de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

En el caso de Gendarmería y Prefectura, el adicional por «Destino Estratégico de Operaciones» alcanzará inicialmente a un tope de hasta el 16% de los efectivos de cada fuerza. Asimismo, se contemplan suplementos para profesionales de la sanidad, grupos especiales de alto riesgo y personal asignado a zonas geográficas o tareas de alta complejidad.

Con información de NA.