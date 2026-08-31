Las emotivas palabras de Celia, mamá de Messi: “Lo importante es que él sea feliz”

Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina y generó un cimbronazo mundial con la confirmación de la noticia. A las pocas horas de la publicación, su mamá Celia tomó contacto con los medios de comunicación y no ocultó su emoción.

«Sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, está toda la familia muy triste, pero lo importante es que él sea feliz», comentó en diálogo con América TV. «El papá siempre le decía: ‘¿qué voy a hacer cuando no juegues más?’. Y pasó todo junto, increíble», cerró Celia. La mamá del 10 atraviesa todavía el dolor de la pérdida de Jorge, que falleció el pasado 8 de agosto luego de luchar contra una dura enfermedad.

En su carta de despedida de la Selección, Leo detalló que la escribió el 21 de julio, dos días después de la final perdida ante España, en el Mundial de Estados Unidos. Y en el cierre, escribió: “Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

Celia y Jorge, pilares en la carrera de Leo

Jorge y Celia fueron vitales en la carrera del capitán de la Selección Argentina. Desde sus primeros pasos, en el Club Abanderado Grandoli hasta Newell’s, en Rosario; y ni hablar cuando todos tomaron la decisión de marchar al Viejo Continente.

Acompañaron todo el proceso en La Masía, la maravillosa era en Barcelona y también estuvieron para sostener al crack cuando rompió el vínculo con el equipo Culé y se marchó al PSG. Ahí no la pasó bien y tanto Celia como Jorge fueron fundamentales. A lo largo de los 22 años de Selección, siempre hubo un Messi en la tribuna. Y por eso, es lógico el dolor. Como dijo Celia, “lo importante es que él sea feliz”.