Dictan prisión preventiva para un hombre con tobillera electrónica que robó cables en el autódromo de Roca

Formulan cargos y dictan prisión preventiva a un hombre con tobillera electrónica por robar cables en el autódromo de Roca

La jueza de Garantías Claudia Lemunao dispuso la prisión preventiva para un hombre imputado por la compra ilegal y el intento de robo de cables del sector de boxes del Autódromo Parque de General Roca. El sujeto enfrentaba la medida cautelar habiendo cometido los hechos mientras llevaba colocado un dispositivo de geolocalización.

De acuerdo con la acusación presentada por la fiscal del caso Natalia Pascual y la adjunta Alejandra Poblete, el acusado primero adquirió material eléctrico sabiendo de su procedencia ilícita y con fines de lucro. Horas más tarde, el mismo martes, acudió al predio del autódromo e intentó apoderarse de más cables.

Tras un allanamiento ejecutado por la Comisaría 48 en la vivienda del imputado, el personal policial incautó restos de cableado que serán sometidos a peritajes técnicos por el Gabinete de Criminalística para ser cotejados con el material que permanece en la zona afectada.

Durante la audiencia, el defensor público Luis Carrera solicitó el rechazo de la formulación de cargos, argumentando la falta de elementos probatorios suficientes para vincular de manera directa a su asistido con los hechos.

Sin embargo, la jueza Lemunao dio por convalidadas las imputaciones de la fiscalía bajo las figuras de encubrimiento y tentativa de hurto agravado por escalamiento.

Atendiendo al pedido del Ministerio Público Fiscal y considerando la existencia del dispositivo de geolocalización al momento de los ilícitos, la magistrada ordenó que el imputado permanezca detenido bajo la modalidad de prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.