A las piñas en la Nascar: dos pilotos enloquecieron tras la competencia en Bristol

Día de furia en la Nascar Cup de los Estados Unidos, una de las competiciones más populares del deporte motor a nivel mundial. Dos competidores, culminada la carrera final en Bristol, se trenzaron a golpes de puño en boxes luego de haber protagonizado un cruce previo en pista.

Los pilotos Ryan Blaney y Carson Hocevar fueron los protagonistas de la “escena de pugilismo”. La escena comenzó cuando Blaney fue directamente hacia el piloto del Chevrolet N° 77 después de que este bajara de su auto y lo tomara del buzo antiflama.

Mira las 2 manos que le metió Hocevar a Blaney hermano 🫣



Le voló la gorra a la mierda!#NASCAR pic.twitter.com/WZm8TDIgmJ September 20, 2026

La respuesta de Hocevar fue inmediata: el piloto norteamericano lanzó un terrible gancho de zurda sobre el rostro del piloto de Ford, volándole la gorra y comenzando la trifulca y una serie de forcejeos entre todos los presentes.

El enfrentamiento se dio unos minutos después de un primer cruce en plena competencia. Un toque entre los dos terminó con el auto N° 12 contra el muro, cuando Blaney defendía el segundo puesto y Hocevar buscaba recuperar la posición.

#NASCAR | LA MANIOBRA QUE INICIÓ EL ALTERCADO EN BRISTOL



💥 Así fue la maniobra anoche entre Ryan Blaney y Carson Hocevar que dejó afuera al piloto de Penske. Una vez terminada la carrera, se fueron a los golpes.



👉 ¿Quién crees que es el responsable?pic.twitter.com/miCrkPByvm — MundoSport 🔊 (@mundosportextra) September 20, 2026

La bronca del campeón de la Copa fue inmediata. Ya en el centro médico, luego de la pelea debajo de los autos, expresó: “Sentí que no levantó el pie del acelerador. Le dejé mucho espacio. No lo cerré ni lo mandé contra la cerca, nada. Podría haberlo hecho fácilmente. Protegí la parte baja y decidió que quería estar allí, no levantó y me chocó”.

Hocevar, por su parte, presentó una versión diferente de lo sucedido en pista. Negó haber buscado el choque de manera intencional y explicó: “No estaba intentando chocarlo. Me pareció que tomé velocidad, fui un poco a la izquierda, él trompeó y lo hice trompear, así que no hubo mucho que hablar”.