Expo Rural de Conesa: los reproductores alcanzaron valores de hasta $25 millones en el remate

Gran Campeón Puro de Pedigree de Cabaña El Carancho, de Daniel Garciarena. Foto: Luciano Cutrera.

La 37° Expo Rural de General Conesa cerró este domingo una de sus jornadas centrales con el remate de reproductores Angus y Hereford. Después de las juras de clasificación que durante el fin de semana definieron a los grandes campeones, los ejemplares premiados y otros reproductores de las cabañas participantes salieron a la pista para la venta.

Entre las operaciones más destacadas estuvo la de un Hereford Puro Registrado de Cabaña San Marón, que alcanzó los $25 millones, mientras que en Angus el Gran Campeón Macho Puro de Pedigree de Cabaña El Carancho, de Daniel Garciarena, llegó a los $20 millones.

Hereford: un Puro Registrado alcanzó los $25 millones

En la venta de Hereford, el máximo valor correspondió a un macho Puro Registrado individual a corral de Cabaña San Marón, que se vendió en $25 millones.

El segundo mejor Puro Registrado individual a corral alcanzó los $17 millones.

Entre los ejemplares Puro Registrado también se destacó el Mejor Macho de Cabaña San Marón, un reproductor de 830 kilos, que llegó a los $16 millones.

Por su parte, el Segundo Mejor Macho Puro Registrado de Los Murmullos, de Garruchos, se vendió en $10 millones.

Los lotes premiados también tuvieron protagonismo. El Lote Gran Campeón de Río Frío, de Ganadería Esquel, tuvo operaciones que se ubicaron entre los $11 millones y $12,5 millones.

Los Puros de Pedigree tuvieron ventas de hasta $18 millones

En la categoría Puro de Pedigree, el Tercer Mejor Macho PP de Cabaña La Txapela, de Gabriel Jaca, alcanzó los $18 millones. El ejemplar tenía un peso de 890 kilos.

También hubo operaciones correspondientes a ejemplares de Cabaña La Cantera, de Juan Manuel Sosa. El Segundo Mejor Toro PP de lote llegó a los $9,5 millones, mientras que otro ejemplar de la cabaña, reconocido como Tercer Mejor Toro Individual PP y Campeón Dos Años Mayor, alcanzó los $10 millones.

El remate de los ejemplares Hereford contó con la participación de Guillermo Ayerra, quien martilló para Amado Morón, y Daniel Biocca, por Lesiuk Hermanos.

Angus: el Gran Campeón Puro de Pedigree se vendió en $20 millones

En Angus, el Gran Campeón Puro de Pedigree de Cabaña El Carancho, de Daniel Garciarena se vendió en $20 millones.

Uno de los ejemplares del Lote Gran Campeón se vendió en $9 millones.

También se vendió un ejemplar de Cabaña Don Juan, que había obtenido el Primer Campeón Dos Años Menor.

En Angus Puro Controlado, el Lote Gran Campeón de San Marón tuvo dos ejemplares vendidos en $10 millones cada uno.

Los toros tuvieron valores de $8 millones y $7 millones.

Hembras Angus Puro Controlado

Entre las hembras, el Lote 119, Mejor Hembra Puro Controlado de Cabaña El Horizonte, se vendió en $5,8 millones.

El Lote Gran Campeón alcanzó los $6,2 millones.

La genética de las cabañas volvió a la pista

El remate fue el cierre comercial de un fin de semana en el que las cabañas llegaron a General Conesa para mostrar el resultado de su trabajo en genética Hereford y Angus.

La 14° Exposición Nacional Patagónica de Hereford fue uno de los principales atractivos de la muestra, junto con la jura de Angus y la participación de productores y cabañeros de distintos puntos de la Patagonia.

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